Mészáros Lőrinc kitette veje, Homlok Zsolt cégét két vasúti beruházásból

Mészáros Lőrinc fővállalkozó cége, az R-Kord indoklás nélkül, a teljesítés utolsó fázisában tette ki a Homlok Zsolthoz köthető VASÚTVILL Kft.-t két fontos vasúti beruházásból, írja a Szabad Európa.

Az egyik beruházás a Püspökladány–Biharkeresztes vasútvonal villamosítása, a másik a váci vasútállomás villamos felújítása. Mindkét beruházás már így is csúszásban van, de a háttérben olyan komoly dolgok vannak, amit a vasútvillamosításra váró utazóközönség is meg kell, hogy értsen.

photo_camera Homlok Zsolt és Homlok-Mészáros Ágnes Fotó: Haladas.hu

A Szabad Európa Mészáros Lőrinc és Homlok Zsolt közötti személyes ellentétről ír, aminek gyökere az lehet, hogy felbomlóban a három gyermeket nevelő Homlok Zsolt és Mészáros Lőrinc kisebbik lánya, Homlok-Mészáros Ágnes házassága.

Komoly figyelmeztető jel, hogy Homlok-Mészáros Ágnes VASÚTVILL-es felügyelőbizottsági tagsága január végén megszűnt.

Homlok Zsolt 2016-ban váratlanul szakított korábbi családjával, és a szombathelyi központú osztrák Swietelskyvel is szerződést bontott. A vasútépítő cég még az ő vezetése alatt kapcsolódott be a felcsúti kisvasút építésébe. Ifjú házasokként már az Adrián jachtoztak, majd Homlok a futballbizniszbe is beszállt, övé a szombathelyi Haladás. Szerencsére apósának Felcsútjával egyelőre nem találkozhatnak, mert osztálykülönbség van köztük.