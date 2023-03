A még mindig oltatlan Novak Djoković azt reméli, hogy azért idén végre már beengedik az USA-ba

Talán nincs híresebb oltatlan sportoló a férfi teniszezők világranglistáját vezető Novak Djokovićnál, aki a fertőzés elleni védekezéssel szembeni meggyőződése miatt a járványidőszakban több nagy versenyt is kénytelen volt kihagyni.

photo_camera Novak Djoković a Dubai Duty Free Tennis Championship negyeddöntőjében 2023. március 3-án. Fotó: WALEED ZEIN/Anadolu Agency via AFP

És bár oltásellenességében egy cseppet se engedett, most azt reméli, mégis külön engedéllyel beutazási vízumot kaphat az Egyesült Államokba, hogy részt vehessen a márciusi Indian Wells-i és miami ATP Masters 1000 tornákon - illetve az év végén az amerikai Grand Slam tornán, a New York-i US Openen.

Ebben amúgy az amerikai teniszszövetség (UTSA) és a US Open szervezői is támogatják.

Joe Biden amerikai elnök amúgy már bejelentette, hogy május 11-ével várhatóan feloldják a covid miatti beutazási korlátozásokat, de a márciusi tornákról Djoković így még bőven lemaradna. (Via Reuters)