Bahmut még mindig tartja magát

Bár néhány napja már nagyon is reális a fenyegetés, hogy bezárul az ostromgyűrű a város körül, az ukrán hadsereg továbbra se adta fel Bahmut védelmét. Mi több, legfrissebb hadjelentésük szerint az elmúlt 24 órában több orosz rohamot is visszavertek az észak-donyecki kisvárosban, amit az orosz hadsereg gyakorlatilag tavaly július óta ostromol.

photo_camera A bahmuti front alakulása az elmúlt három napban, 2023. február 26-28. között. Fotó: Deepstatemap

Bahmutról sokszor megírtuk már, akár én, akár Rácz András, hogy stratégiai jelentősége csekély, csupán egy a tucatnyi hasonló donyecki város közül, így eleste semmiképp nem lenne tragédia Ukrajna szempontjából. Ám mivel lényegében 2014 óta folyamatosan erőditik, remek terep volt az oroszok véreztetésére. Ilyen erődítményeket csak sokszoros túlerővel lehet bevenni, vagyis itt a támadókhoz mérten kis számú alakulat is képes nagy veszteségeket okozni. És persze feltartóztatni az agresszort, amit Bahmut védői meg is tettek, kilencedik hónapja kötik le az orosz erők javát, megakadályozva, hogy az oroszok más, stratégiailag jelentősebb műveletekbe kezdjenek. Vagyis most már attól függetlenül is sikerként könyvelhetik el Bahmut védelmét, ha végül feladni is kényszerülnek a várost.

Bahmut védőinek kitartása ellenére se könnyű azonban az ukránok helyzete a keleti fronton. Két hete, a müncheni biztonsági konferencia egyik legfőbb témája az az új EU-s kezdeményezés volt, amelytől az Európai Bizottság az európai hadiipar felfuttatását reméli. A tagállamok közös fegyverkezési alapot hoznának létre, vagyis hadseregeik nem egymással versenyezve, az árakat felverve adnának le rendeléseket, hanem közösen szereznék be, most elsősorban a lőszert, amit lehetőleg standardizálnának is. Így már a lőszergyártóknak is megérheti felfejleszteni gyártókapacitásaikat, amire szükség is van, mert most az európai lőszeripar havonta állít elő annyi tüzérségi lőszert, amennyit az oroszok egy nap alatt lőnek ki az ukrán állásokra.

Márpedig lőszerre nagy szükségük van az ukránoknak is, mert aktuálisan a legnagyobb gondjuk, hogy bár fejlett tüzérségi rendszereik már szép számban vannak, ám ezek lőszerellátása akadozik. Márpedig olyan léptékű rohamokat, amilyenekkel most Bahmutot ostromolják, csak jelentős tűztámogatással lehet feltartóztatni.

Az USA az ukrán szükségletekre reagálva újabb 400 milliárd dolláros hadisegélyt jelentett be, Antony Blinken külügyminiszter szerint ebben precíziós rakéták is lesznek a fronton nagy hatékonysággal bevetett Himarsokhoz, illetve 155 mm-es tüzérségi lőszer a fejlett nyugati tarackokhoz. (Via BBC)