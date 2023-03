Kövér László tévedett

"A valóság ezzel szemben az hogy a NATO-nak és Oroszországnak már egy ideje elég hosszú közvetlen határa van, még ha esetleg a házelnöki pulpitusról nem is látszik jól. 🙂" - reagált Kövér László kijelentésére rendszeres szerzőnk, Rácz András a Facebookon.

"[E]ddig a NATO-nak Oroszországgal szemben nem volt közvetlen határa; vagy, ha volt is, akkor az elhanyagolható mértékű volt" - fejtegette Kövér a Hírtévé Napi aktuális című műsorában Finnország és Svédország NATO-csatlakozásáról, amit a magyar parlament mindezidáig nem ratifikált, és leghamarabb a jövő utáni héten dönthet róla.

Előtte kedden és szerdán magyar parlamenti delegáció utazik a két országba tájékozódni. Találkoznak például Matti Vanhanen házelnökkel és Satu Hassival, akik most vonultak vissza - a parlament már szünetre vonult a választások miatt.

Tájékozódásra pedig a jelek szerint van ok. Finnország csatlakozásával ugyan valóban 1340 kilométerrel hosszabbodik a NATO és Oroszország határa, de ezidáig is majdnem ekkora, 1232 kilométer volt. Kövér László gyakori vendég Tusnádfürdőn, mérjük ebben: Budapestről Tusnádfürdő érintésével még Debrecenbe is eljutna ezen a távon.

Oroszország a szárazföldön Norvégiával, Észtországgal, Lettországgal, illetve a kalinyingrádi enklávéban Litvániával és Lengyelországgal is határos, Varsó az Iszkanderek nukleáris töltetű rakétáinak hatótávolságán belül van.

"[N]yilván egy házelnöknek nem kell mindenről mindent tudnia; arra való a stábja, hogy felkészítse őt" - jegyezte meg Rácz, akit azért megdöbbentett, hogy "egy közjogi méltóság, akit jól fizetett stáb támogat a munkájában, úgy nyilatkozik egy ilyen stratégiai kérdésben, hogy közben ennyire felkészületlen."