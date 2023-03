Mit tennél meg azért, hogy 150 évig élj? És azért, hogy száz évig?

Nem biztos, hogy akarunk - vagy egyáltalán érdemes - örökké élnünk, de mi lenne ha simán élhetnénk 100 vagy akár 150 évig? Leszámítva azt, hogy a klímaváltozás és egyéb, a bolygónkon zajló kellemes történések nem abba az irányba mutatnak, hogy az emberiség sokáig húzza még, egy Kaliforniában élő professzor, Steve Horvath szerint – ezektől eltekintve – egyénként van esélyünk a jóval hosszabb életre.

Erről az Egyesült Királyságban élő matematikus és író Hannah Fry bloomberges műsorában beszélt. Fry matematikus és író, aki a hosszú vagy inkább hosszabb élet, illetve az egészséges és boldog öregkor titkát keresve beszélt még műsorában egy, az öregedés ellen megszállottan harcoló, magát biohackernek nevező nővel, Dora Vandekamppel is. Utóbbi azon túl, hogy eszetlen mennyiségű vitamint tol magába, kizárólag úgynevezett egészséges ételeket eszik, mellette pedig minden létező fényterápiát és olyan kezelést kipróbál, amiről úgy gondolja, segíti az egészségét. Éjszakára például letapasztja a száját, hogy csak az orrán vehessen csak levegőt, mert attól úgy gondolja, mélyebben alszik. A kérdésre, hogy mi van abban az esetben, ha meg van fázva és nem kap levegőt az orrán, csak annyit válaszolt, nem tudja megmondani, mikor volt utoljára beteg.

De térjünk vissza inkább Steve Horvathra, aki lényegesen érdekesebb és értékelhetőbb, de leginkább tudományosan megalapozottabb dolgokat mondott az öregedés lassításáról, mint az imént említett, TikTokon inlfuenszerkedő Vandekamp. Mert Horvath nem szimplán a vitaminokra és az egészséges táplálkozásra hagyatkozik, amikor az öregedés visszafordítására, lassítására vagy megállítására keres megoldásokat.

Alapvetően ő is azt vallja, hogy az öregedés elleni küzdelem alapja az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás, hisz a rossz minőségű ételek, a dohányzás és az alkohol mind-mind csavarnak egyet a DNS-ünkön, és nyilván nem a jó irányba. De ő is azt mondta, hogy az egészséges életmód önmagában nem fogja radikálisan kitolni az életkorunkat. Szerinte ha valóban fiatalok akarunk maradni, és sokáig akarunk élni, először meg kell vizsgálnunk, hogyan bontja le a DNS-ünk az öregedést kiváltó vegyületeket. Csapata a kaliforniai UCLA-n ki is fejlesztett egy mérőeszközt, amivel a DNS-ünk változásai alapján megjósolható, hogy mikor fogunk meghalni.