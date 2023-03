Szergej Sojgu ellátogatott a frontra

"Szergej Sojgu hadseregtábornok, az Orosz Föderáció védelmi minisztere megvizsgálta a Keleti Katonai Körzet egyik alakulatának egy előretolt parancsnoki állását a déli donyecki fronton" - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium a hivatalos Telegram-csatornáján.

photo_camera Szergej Sojgu (a napon) és Rusztam Muradov vezérezredes, a Keleti Katonai Körzet főparancsnoka egy meg nem nevezett dél-donyecki település romjai között. Fotó: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/via REUTERS

A mellékelt videón Sojgu érdemrendeket adományoz orosz katonáknak, illetve várost néz egy porig rombolt településen a Keleti Katonai Körzet főparancsnokával, Rusztam Muradov vezérezredessel.

Az ilyen látogatások elég ritkák, az orosz hadvezetés csúcsán állók nem nagyon mennek ki a frontvonalba. Tartózkodásuk érthető, az ukránok műveleti felderítése elég jól működik, és megvannak a precíziós fegyvereik is ahhoz, hogy adott esetben csapást is mérjenek a frontra látogató magas rangú vendégekre, amennyiben időben értesülnek érkezésükről. (Via France24)