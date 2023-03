Bocsánatot kért a vonattragédiában érintett családoktól a görög miniszterelnök

Egy vasárnapi Facebook-üzenetben a görögországi vonattragédiában érintett családok bocsánatát kérte a miniszterelnök Kirjakosz Micotakisz.

„2023 Görögországában nem fordulhat elő, hogy két vonat ugyanazon a sínpályán egymással szemben haladjon és ezt senki ne vegye észre”

- írta oldalán a kormányfő, elismerve ismét, hogy emberi mulasztás vezetett a tragédiához.

Görögországban napok óta tüntetések zajlanak a március 1-én történt vonatbaleset miatt. Egy 350 utast szállító személyvonat ütközött tehervonattal Larissza város közelében.

A tragédiában legkevesebb 57-en haltak meg, de további áldozatokra lehet számítani. Legalább 56 embert keresnek még és napról napra fogy az esély újabb túlélők megtalálására.

A tüntetések azok után váltak hevessé, hogy biztossá vált: emberi mulasztás okozta a tragédiát. Szerda délután letartóztatták a larisszai vasútállomás vezetőjét, akit gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Már ezt megelőzően lemondott Kosztasz Karamanlisz infrastruktúráért és közlekedésért felelős miniszter.

Vasárnap összecsapásokra is sor került Athénban a több ezres tüntető tömeg és a rendőrség között. Könnygázt is be kellett vetni.

photo_camera Kirjakosz Micotakisz miniszterelnök a görögországi vonattragédia helyszínén 2023. március 1-én Fotó: THANASIS ELMAZIS/NurPhoto via AFP

A vasutas szakszervezet sztrájkba kezdett, mert a kormány korábban nem vette figyelembe követeléseiket arról, hogy vizsgálják felül a biztonsági előírásokat.

Mozdonyvezetők már korábban figyelmeztették a hatóágokat, hogy a biztonsági előrejelzésekért felelős technológiák elavultak.

A tüntető tömegek jelentős része egyértelműen a kormányt okolja a tragédia bekövetkezése miatt. (BBC)