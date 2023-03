Változékony, esős idő jön a héten

photo_camera Felhõk látszanak a salgói várból fotózva Salgótarján közelében Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Gyakran borongós, felhős idő lesz az előttünk álló héten, de napról napra növekszik majd a hőmérséklet, hétvégén akár 17 fok is lehet - ez derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a hegyekben még havazhat is akár és marad a szürke, hűvös idő, csak déli tájakon lesz melegebb 10 foknál. Keddre sem tisztul még az ég, északon havas eső is elfordulhat, nagyobb széllökésekkel, éjszakai mínuszokkal, nappal 11-13 közötti maximumokkal.

Szerdán már inkább csak közepesen lesz felhős lesz az ég, esők, és záporok is lesznek, de az erős délnyugati szél mellett a nappali hőmérséklet már a 15 fokot is megközelítheti.

Ez a tendencia folytatódik majd csütörtökön és pénteken is: kevés lesz a napsütés, annál több a csapadék, de szépen, fokozatosan melegszik majd az idő, éjszaka is már inkább csak 0 fok köré hűl le a levegő, vagy addig se.

Pénteken és szombaton már 17 fok is lehet. Vasárnap aztán már a felhőzet is felszakadozik majd, a nap is kisüthet olykor.