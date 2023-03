Kövér László a Nairobiban élő magyaroknak: Mondják el kenyai barátaiknak, hogy hazánk soha nem akart más nemzeteket gyarmatosítani

Hivatalos látogatásra Kenyába utazott Kövér László házelnök - közölte az Országgyűlés sajtófőnöke vasárnap este az MTI-vel. Kövér Moses Masika Wetangula, a kenyai Nemzetgyűlés elnökének meghívására utazott Nairobiba. A rendszerváltás óta először utazott magyar házelnök a kelet-afrikai országba. Kövér László ezzel viszonozta Justin Muturi korábbi kenyai házelnök 2019 márciusában tett hivatalos magyarországi látogatását.

photo_camera Kövér László Fotó: botost/444.hu

Kövér László a kétoldalú tárgyalások előtt a közelgő március 15-e alkalmából Magyarország kenyai nagykövetségén Nairobiban élő magyaroknak mondott ünnepi beszédet. Mint mondta, minden nemzet életében megvan a maga szabadságának születésnapja, amely a lelkekben is piros betűs ünnep: Kenya esetében a gyarmati sorból hatvan esztendővel ezelőtt történt felszabadulás és a függetlenség kikiáltásának napja ilyen.



A házelnök szerint, bár a 1848-49-es forradalomban „a magyar szabadságot egy nyugati meg egy keleti birodalom közös erővel a csatatereken elfojtotta, de a szabadságvágy a magyar szívekbe menekülve tovább élt, és ezért történelmi értelemben legyőzetve is győztesnek bizonyult.” Mint mondta, ez adott később erőt a pesti srácoknak és lányoknak 1956-ban, hogy küzdjenek „egy megszálló keleti birodalom” tankjai ellen, ez adott erőt az 1990-es rendszerváltozáskor, és ad erőt ma is a magyar nemzetnek ahhoz, hogy „új keletű nyugati és keleti birodalmak szorításában a magyar állam megőrizze függetlenségét és szabadságát”. A közleményben egy szó sincs arról, mik lehettek/lehetnek ezek a keleti birodalmak.

Kövér László arra kérte a jelenlévőket, mondják el kenyai barátaiknak, hogy országunk a története során soha nem törekedett arra, hogy másokat gyarmati sorba taszítson, „ugyanakkor Európában sokszor akarták - és akarják ma is - gyarmatként kezelni”, ám a magyarság ennek mindig ellenállt.” És megüzente a kenyai magyarok által azt is, hogy Magyarország a most zajló háborúban a béke pártján áll.