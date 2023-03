Nagyot nyert az észtországi választáson Kaja Kallas miniszterelnök pártja

Kaja Kallas hivatalban lévő miniszterelnök jobbközép-liberális Reformpártja nyerte a vasárnap tartott parlamenti választásokat Észtországban a hétfő hajnalban közzétett eredmények alapján. Eddig a voksok 98 százalékát számolták meg, a Reformpártra a választók 31,6 százaléka szavazott. Második helyen a szélsőjobboldali Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) végzett a voksok 16,1 százalékával.

photo_camera Kaja Kallas Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A Reformpárt önmagában nem tud kormányozni, de Kallas szerint pártja most erős pozícióba került egy koalíciós kormány megalakításához, amely továbbra is nyomást gyakorol Oroszországra. Kormánya eddig is az egyik leghatározottabb ukránpárti álláspontot képviselte Európában a fegyverszállítás támogatásával, és ez a választási kampánynak is hangsúlyos eleme volt. „Be kell fektetnünk a biztonságunkba, agresszív szomszédunk nem tűnt el, és nem is fog eltűnni, ezért ezzel kezdenünk kell valamit” – mondta újságíróknak vasárnap este.



A Reformpárt programjában szerepelt még a zöldenergia arányának növelése és az ukrán menekültek befogadása is. Az EKRE ezzel szemben az energiaárak csökkentését ígérte, de nem zöldenergiával, több ukrán menekülteket sem akartak fogadni, és kritizálták Kallast amiatt, hogy nem veszi figyelembe Észtország saját védelmi igényeit.

A választási részvétel 63,7 százalékos volt, és a választók 51 százaléka az interneten adta le szavazatát. (MTI, Guardian)