Kereshetők lesznek a vagyonnyilatkozatok

Sürgősségi eljárásban tárgyalja az Országgyűlés kedden a vagyonnyilatkozati rendszer újabb módosítását, amelyet az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében nyújtott be a kormány – írja a Telex.

A képviselők a jövőben elektronikus úton is benyújthatják vagyonnyilatkozatukat, de a kézzel írtakat is digitalizálni fogják, majd az adatok egyeztetése után kereshető módon is közzéteszik a vagyonnyilatkozatokat parlament oldalán. Eddig csak a kézzel írt, beszkennelt, sokszor olvashatatlan vagyonnyilatkozatok voltak elérhetőek, és a dokumentumokban nem lehetett keresni. Pedig ahogy a lap is írja, civil szervezetek évek óta követelik, hogy elektronikusan kitöltött és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható vagyonnyilatkozatok legyenek.