A fehérorosz elnök Ukrajnát vádolja a Minszk melletti orosz gép felrobbantásával

Fehérorosz ellenzéki aktivisták múlt hétfőn jelentették be, hogy sikerült felrobbantaniuk egy orosz A-50-es megfigyelő gépet Minksz közelében. Alekszandr Lukasenka most kedden tartott egy sajtótájékoztatót az esetről, egyben közölte, hogy több mint 20 embert vettek őrizetbe az akció miatt. A fehérorosz állami hírügynökség csak „ukrán terroristákként” emlegeti őket. Az elfogottak között van olyan, akinek orosz és ukrán útlevele is van. Lukasenka szerint az ukrán titkosszolgálat képezhette ki, ezért azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy már régóta tervezte a támadást . A kijevi vezetés ezt tagadja.

photo_camera Orosz A-50 -es Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

Lukasenka megerősítette, hogy a macsulisi katonai repülőtéren lévő A-50-es repülőgépet egy kis kínai gyártmányú, hétköznapi boltokban kapható drónnal támadták meg, de az elnök állítása szerint működőképes maradt. Ugyanakkor arra kérte az oroszokat, hogy vigyék el „ellenőrzésre” a gépet, és küldjenek helyette egy másikat.

photo_camera Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

„Azt hittem, hogy Ukrajnának békére van szüksége, hogy Zelenszkij aggódik a nemzetéért. Zelenszkij elnök csak egy szemétláda. Csak egy szemétláda! Az ilyen műveletek nem hajthatók végre az ország vezetője és a főparancsnok engedélye nélkül. Én ezt elnökként mondom önnek” - mondta Lukasenka a keddi sajtótájékoztatón. Ugyanakkor hozzátette, hogy ezzel még nem lehet őket belerángatni a háborúba. Ukrajna háborús félnek tekinti Fehéroroszországot is, mivel Lukasenka engedélyezi, hogy az orosz erők a támadásokhoz is használják a katonai támaszpontjaikat. (BELTA)