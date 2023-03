A Fidesz delegációja után Szalay-Bobrovniczky is elmondhatta Stockholmban, hogy több tisztelet követel Magyarországnak

Stockholmban járt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, ahol az Európai Unió védelmi minisztereinek találkozóját tartották szerdán, a téma elsősorban az orosz-ukrán háború volt.

Kedden és szerdán a Fidesz küldöttsége is Svédországban, majd Finnországban járt, hogy a két ország NATO-csatlakozásáról "tájékozódjon", azután, hogy csak Magyarország és Törökország nem szavazta meg idáig a két ország felvételét a katonai blokkhoz. A delegációt azért küldte skandináv turnéra a Fidesz-frakció, mert a kormánypárti képviselőcsoportokban állítólag komoly vita alakult ki a NATO-bővítésről. Mégpedig azért, mert komoly kritikák érték Magyarországot finn és svéd részéről a közelmúltban. Svédország most az EU soros elnöke.

Szalay-Bobrovniczky az EU-s találkozó helyszínén egyeztetett a házigazda Pal Jonson svéd és Antti Kaikkonen finn védelmi miniszterekkel, elsősorban a NATO-csatlakozás ratifikációjáról. A honvédelmi minisztérium közleménye szerint a tanácskozáson Szalay-Bobrovniczky azt mondta, hogy a "magyar kormány a kezdetektől fogva támogatja országaik csatlakozását", azonban az elmúlt években "sajnálatosan igaztalan, hamis vádak érték a két ország politikusaitól Magyarországot". A közlemény szerint Szalay-Bobrovniczky "több tiszteletet követelt Magyarországnak", hogy a ratifikáció folyamatának lezárultával a jövőben "partnerként és egymásban bízó szövetségesként" tudjanak politikai párbeszédet folytatni.

Szalay-Bobrovniczky ellenszélben

A közlemény kitért a védelmi miniszterek EU-s tanácskozásán elhangzottakra is, igaz, csak a magyar álláspontot ismertették. Eszerint Szalay-Bobrovniczky az ülésen közölte Magyarország "változatlan és világos" álláspontját arról, hogy sem lőszerrel, sem halált okozó eszközökkel nem járul hozzá az orosz-ukrán háború folytatásához és eszkalációjához, mert Magyarország ki akar maradni a háborúból.

Ezzel szemben Josep Borell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője egymilliárd euró értékű lőszeradományt sürgetett Ukrajnának szerdán. Szerinte az ukrán erőknek havonta körülbelül 90-100 ezer lövedékre lenne szükségük az ellenség elrettentésére, illetve ellentámadásokra. Hozzátette, reméli, hogy a szállításról már az uniós külügyminiszterek március 20-i találkozóján sikerül egyezségre jutni.

A találkozóra meghívott Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter szerint hazájának egymillió tüzérségi lövedékre van szüksége négymilliárd euró értékben ahhoz, hogy újabb ellentámadásokat indíthasson az orosz erők ellen.

Támogatunk, de nem úgy

A találkozó fontos témája volt a védelmi ipar fejlesztése is. Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos kiemelte, hogy nagyon fontos, hogy az Ukrajnának szánt támogatással egy időben az EU a saját védelmi rendszerét is megerősítse, s feltöltse hadi készleteit. Szalay-Bobrovniczky azt mondta, Magyarország arra törekszik, hogy az ország védelmi ipara ismét visszaépüljön és a következő években bekapcsolódjon az európai védelemipari véráramba. (via MTI)