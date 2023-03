Kósa Lajos nem aggódik Ukrajna létéért, mert már úgyis túléltek egy holodomort

Kedd este a Hírt Tv szerkesztői megint Kósa Lajostól vártak megfejtést a mai rendkívül összetett világpolitikai helyzetre. És meg is kapták. Amikor arról kérdezték a Fidesz alelnökét, mit gondol a háború eszkalálódásának veszélyéről, Kósa el nem párolgó ukránokról kezdett beszélni, majd megjegyezte, hogy az ukránok mindig lesznek, mert már a holodomort is túlélték.

Kósa nem tartja valószínűnek, hogy Oroszország elveszítené a háborút, mert nem fognak hazamenni, Putyin sem adja meg magát „vagy a vége az az, hogy Oroszország elveszíti a háborút, az orosz nukleáris doktrína szerint az egy atomháborúba torkollik. Akkor nem nyer senki”. De azt sem tudja elképzelni, hogy Ukrajna veszítse el a háborút: „Teljesen nyilvánvaló, hogy Ukrajnából marad valami, tehát az egy óriási ország, az oroszoknak meghaladja az integráció a képességét. Tehát itt is lesz valami modus vivendi.

Az ukránok nem párolognak el, nem mennek el az utolsó szálig. És egyébként az ukránok hallatlan nehéz helyzeteket éltek már túl, lásd, holodomor. Akkor egyébként sokkal többen haltak meg,

- ha emlékszik rá, a 20-as, 30-as évek éhínségének idején- az ukránok közül mint itt a háborúban az emberveszteség, és túlélték. Tehát magyarul Ukrajna is lesz, valamint ukránok lesznek.”

Meglátása szerint „jobb lenne már azzal szembesülni, hogy oroszok is lesznek, ukránok is lesznek, próbáljunk meg valamit összehozni, hogy egyáltalán minél kevesebb kár legyen”. Ezért az egyetlen értelmes kilátásnak a békét látja. Abban is biztos, hogy előbb-utóbb igaza lesz, mert valamikor béke lesz.