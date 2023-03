Napokon belül húsz fokos melegek lesznek

Szerdán még csak simán melegszik az idő, 9-15 fokot mérhetünk, miközben néha láthatjuk a napot is, de az Időkép előrejelzése szerint egyre több lesz felettünk a felhő, elszórtan pedig esővel és záporral is találkozhatunk.

Ez a helyzet annyit változik csütörtökre, hogy az eső és a záporok mellé kapunk egy kis szelet is, illetve a szerdainál is melegebb időt, mert akár húsz fok is lehet. Pénteken már kevesebb eső lesz, cserébe a húsz fok is marad, szombaton viszont jön egy hidegfront, azzal együtt egy nyugati-északnyugati szél, eső meg záporok, napközben pedig már csak 7-15 fokot mérhetünk majd.