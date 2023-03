Tucker Carlson privátban bevallotta, hogy "szenvedélyesen gyűlöli" Donald Trumpot

Újabb nagyon izgalmas privát üzenetek kerültek elő a Fox News egyik műsorvezetőjétől az az amerikai szélsőjobbos csatorna és a Dominion szavazógép-gyártó cég perében. Most a csatorna egyik legbefolyásosabb arcának számító Tucker Carlson üzeneteit hozták nyilvánosságra, amelyekben 2020. január 4-én azt írja a kollégáinak: "Nagyon-nagyon közel állunk ahhoz, hogy a legtöbb estén ne kelljen tudomást vennünk Trumpról. Alig várom. Szenvedélyesen gyűlölöm őt." Carlson nemcsak Trump személyéről, de a kormányzásáról is éles negatív véleményt fogalmazott meg, természetesen csak belső fórumokon, miközben a műsorában egekbe dicsért mindent, amit Trump az elnöksége alatt tett. Azt írta a választások után, de még a 2020. január 6-i puccskísérlet előtt: "Ez volt az elmúlt négy év. Úgy csinálunk, mintha sokat elértünk volna, mert túl nehéz lenne beismerni, micsoda katasztrófa volt az egész. Valójában Trump semmi jót nem hozott."

photo_camera Tüntetők a Fox News New York-i székháza előtt. Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

A levelezés abban a perben került elő, amelyben a Dominion nevű szavazógép-gyártó cég rágalmazással vádolja a Fox Newst. A tárgyalás várhatóan áprilisban kezdődik majd Delaware államban, egyelőre az előkészítő szakaszban van az ügy.

A cég állítása szerint a csatorna szerkesztői és műsorvezetői, mint Sean Hannity, Laura Ingraham és Tucker Carlson tudatosan terjesztették a műsoraikban a Trump-kampány által gerjesztett összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint elcsalták a választásokat. A Dominion keresete szerint a Fox New döntéshozói tudták, és egymás között be is vallották, hogy nincs valóságalapja Trump és csapata állításainak, de attól tartottak, hogy elveszítenék a trumpista nézőiket, ha nem terjesztik az azóta Nagy Hazugságként is emlegetett elméleteket. Ezzel pedig komoly károkat okoztak a Dominionnak, az egyik ilyen elmélet ugyanis az volt, hogy a cég szavazógépei megváltoztatták az emberek szavazatait, hogy Trump kevesebb szavazatot kapjon. Az amerikai jogban viszont elég erős a sajtótermékek védelme a rágalmazási keresetek ellen, ezért a cég jogászainak azt kell bizonyítaniuk, hogy a Fox News műsorvezetői nemcsak hazudtak vagy rosszul értelmeztek megszerzett információkat, amikor valótlanságokat állítottak a cégről, hanem úgy vezették félre a nézőiket, hogy tudták, amit állítanak, az hazugság. Ennek bizonyítására lehetnek fontosak a megszerzett privát üzenetváltások.

A Fox azzal védekezik, hogy "szövegkörnyezetükből kiszakítottak" azok az idézetek, amelyekből úgy tűnhet, hogy műsorvezetőik a Nagy Hazugságot terjesztik, a per tétje pedig nem kevesebb, mint a szólásszabadság védelme. Ezt némileg aláássa, hogy a csatorna milliárdos tulajdonosa, Rupert Murdoch eskü alatt elismerte, hogy "Utólag belegondolva jó lett volna, ha erőteljesebben elítéljük" a hazugságot. (BBC)