Áram nélkül maradt a zaporizzsjai atomerőmű a hajnali orosz rakétázás után

Legalább hat civil meghalt, többen megsérültek a csütörtök hajnali Ukrajnát ért orosz légitámadásokban, írja a Reuters. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök délelőtt arról számolt be, hogy

tíz ukrajnai régióban találtak el az orosz rakéták kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményeket és lakóépületeket.

Robbanásokról számoltak be Kijevből, Odesszából és Harkivból is, a támadássorozat után országszerte áramkimaradások voltak. Az Enerhoatom ukrán atomenergia-ügynökség szerint a támadást követően ismét áramellátás nélkül maradt az orosz ellenőrzés alatt lévő zaporizzsjai atomerőmű. Az ukrán hadsereg hivatalos közlése szerint 81 rakétát és 8 drónt indítottak az oroszok, köztük a Kindzsal nevű hiperszonikus rakétatípust is.