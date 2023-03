Az Alkotmánybíróság szerint rendben van, hogy egy fillér adót sem kap Dunaújváros az iváncsai akkugyár után

Visszautasította az Alkotmánybíróság Dunaújváros azon panaszát, hogy egy fillér adót sem folyik be a város kasszájába az iváncsai akkumulátorgyárat, gépgyártó üzemet és gumigyárat is magába foglaló ipari övezet után, írja a hvg.hu. A város azután nyújtott be keresetet, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánította a beruházásokat, és ezzel eltérítette az iparűzési adót a környező településektől. Az Alkotmánybíróság a panaszt azzal dobta vissza, hogy Dunaújváros érintettsége a beruházásokban nem bizonyított. Hiába állapodott meg korábban Iváncsa és Dunaújváros az iparűzési adó szétosztásáról, az Alkotmánybíróság szerint ezt nem vette figyelembe, mert abban nem neveztek meg konkrét területeket.