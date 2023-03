Faji alapú magyarellenes brüsszeli bosszúról beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón

Különös magyarázatot adott Gulyás Gergely a kormányinfón arra, hogy miért függesztette fel az Európai Bizottság az alapítványi kézbe adott magyar egyetemek uniós forrásait.

Szerinte az egyetemi kutatási projekteknél vagy az Erasmus-programban részt vevő hallgatóknál nincs jogállami sérelem és föl sem merül az EU pénzügyi érdekeinek a veszélyeztetése.

Vagyis ez szerinte

„egy magyarellenes, ha csúnyát akarok mondani, akkor faji alapú bosszú".

Ennek hátterében szerinte a migrációról, a gyermekvédelemről és a háborúról szóló viták állnak.

A faj kifejezésre később visszakérdezett a hvg újságírója, megemlítve Orbán Viktor tavaly nyári, fajelméltes tusványosi beszédét is.

Gulyás erre megismételte, hogy az egyetemi uniós források felfüggesztése egy magyarellenes intézkedés, egy magyarellenes bosszú. (Valójában ahhoz is lehet köze, hogy a kormány a kiszervezett egyetemeket működtető kuratóriumokban jelenlegi vagy volt kormánytagokat, államtitkárokat, kormány vagy miniszteri biztosokat ültetett.)

Aztán Gulyás nevetgélve felemlegette, hogy Orbán tavaly nyári tusványosi beszéde körüli vita lényege szerinte az volt, hogy „természetesen egy faj van, az a Homo Sapiens, és ezen belül vannak különböző népcsoportok, ha úgy tetszik. Ez a magyar népcsoport, ha úgy tetszik a magyar faj elleni döntés. De ha önt ez a szó zavarja, akkor maradjunk annál, hogy egy magyarellenes bosszú, ami kifejezetten a magyarokat érinti. Sajnos pillanatnyilag akik itt ebben az országban élnek, és magyar állampolgárok. Ez természetesen egy kulturális nemzethez tartozást jelent”.

Azt már korábban megpróbáltuk megtudni Gulyástól, hogy hogyan lehet kulturális alapon definiálni a faj fogalmát, de magyarázat helyett végül csak migránsozásig jutott. Érdemes megnézni a tavaly nyári kormányinfónak ezt a részletét.

A helyzet annyiban más most, hogy Orbán ott fajkeveredésről kezdett beszélni, amit meg kell akadályozni, de valami olyasmi alapon, amiből aztán ő is kitáncolt. Gulyás pedig most a magyarokat tekintette egy fajnak, akik/ami ellen ezek szerint faji alapon intéz támadást Brüsszel.

Orbán ezt mondta Tusványoson:

„Van itt egy ideológiai csel, amiről egy ilyen multietnikus környezetben érdemes beszélni és figyelni is rá. Az internacionalista baloldalnak van egy csele, egy ideológiai cselvetése: az az állítás, az az állításuk, hogy Európában eleve kevert fajú népek élnek. Ez egy történelmi és szemantikai szemfényvesztés, mert összekever különböző dolgokat. Ugyanis van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívül érkezőkkel. Na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással: mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. És amikor szerencsés a csillagállás, és jó a széljárás, akkor ezek a népek ráadásul egy ilyen hungaro-pannon mártásban össze is olvadnak, egy saját, új európai kultúrát hozva létre. Ezért harcoltunk mindig. Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni, ezért harcoltunk Nándorfehérvárnál, ezért állítottuk meg a törököt Bécsnél, és ha jól gondolom, akkor ezért állították meg a franciák még a régi időkben Poitiers-nél az arabokat”.