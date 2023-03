Mindenki megnyugodhat, sikerült elérni, hogy a ferencvárosi szurkolók vonata „prioritást élvezzen” Németországban

Sikerült elérni, hogy a ferencvárosi szurkolók különvonata prioritást élvezzen Németországban, miután a helyi hatóságok minden előzetes jelzés nélkül megállították, majd hosszú ellenőrzésnek vetették alá őket, így nem érték volna el a Bayer Leverkusen–Ferencváros futballmérkőzést – közölte az MTI híre szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a szurkolók számára most is zajlik a versenyfutás az idővel, miután előzetes jelzés és értesítés nélkül Németországban a vonatról mindenki leszállítottak és ellenőrzésnek vetettek alá egy rendkívül időigényes eljárás keretében.

„Amint értesültünk erről, azonnal kapcsolatba léptünk a német rendőrség képviselőivel, és kértük őket, hogy gyorsítsák fel az eljárást, ne veszélyeztessék a ferencvárosi szurkolók időben való megérkezését Leverkusenbe" – tudatta.

photo_camera Az induláskor még mindenki felhőtlenül boldog lehetett Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

„A folyamatos megkeresések hatására valamit sikerült gyorsítani az ellenőrzésen, de ez így is több mint másfél órát igénybe vett, ami nyilvánvalóan nehezen elfogadható, és nehezen tudható be valamifajta baráti, konstruktív együttműködésnek” – tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy valamennyit sikerült gyorsítani a folyamaton, így a különvonat már úton van az úti cél felé, azonban a vasúttársaság közlése alapján, ha minden a normális menetrend szerint történne, akkor a drukkerek csak a mérkőzés kezdését követően érkeznének meg.

Mint közölte, a magyar külképviselet kapcsolatba lépett és segítséget kért a német vasúttársaság illetékeseitől, akik rendkívül konstruktívan és segítőkészen álltak ehhez a kérdéshez, megadva a prioritást a ferencvárosi szurkolók különvonatának a német vasúti közlekedési hálózatban.

A miniszter bejelentette, hogy minden Leverkusenbe rendelt magyar konzult a pályaudvarra küldtek, így ott fogják várni a szurkolókat, hogy a lehető leggyorsabban el tudjanak jutni a stadionba. (MTI)