Novák Katalin meglátogatta Ron DeSantist, hogy kölcsönösen megdicsérjék egymást

Az Egyesült Államok Florida államának fővárosában, Tallahassee-ben találkozott személyesen először Novák Katalin köztársasági elnök, a családok nemzetközileg elkötelezett védelmezője az amerikai republikánusok felemelkedő csillagával, Ron DeSantis kormányzóval - aki Donald Trump bukott elnök kihívója lehet a 2024-es republikánus előválasztáson -, jelenti az MTI.



A beszámoló szerint „a jó hangulatú, bizalmat megalapozó beszélgetés" kiindulópontját az adta, hogy a köztársasági elnök és a floridai kormányzó hasonlóan kiállnak a család védelme, a szülők neveléshez való jogának biztosítása vagy éppen a határvédelem mellett. Novák gratulált a kormányzónak politikai, valamint Florida felvirágoztatásában elért sikereihez. DeSantis pedig Magyarország eredményeit és a köztársasági elnök eddigi munkásságát dicsérte, kiemelve „a családok védelmében tett erőfeszítéseit". A köztársasági elnök beszélt a kormányzó feleségével, Casey DeSantisszal is.

photo_camera Novák Katalin és Ron DeSantis Tallahasseeban. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Sándor-palota/MTI/MTVA

Ron DeSantis a találkozó előtt tartotta évértékelőjét, amelyben első kormányzói ciklusának sikerei közé sorolta az adócsökkentés politikáját, a szülők jogainak védelmét az oktatásban, valamint az oltási kötelezettség elleni fellépést. A floridai kormányzót egyes elemzők esélyesnek tartják arra, hogy 2024-ben megszorongassa Trumpot. DeSantis nemrég hozta nyilvánosságra a "Tegyük Amerikát Floridává" elnökválasztási kampányát, ami Trump "Tegyük újra naggyá Amerikát" mottóját forgatja ki.



Egyébként Novák látogatásáról sem a legnagyobb floridai lap, a Miami Herald, se a helyi újság, a Tallahassee Democrat nem számolt be - ahogy visszhangtalan maradt a vizit a nagy amerikai lapokban, a New York Timesban és a Washington Postban is.