Véres becsengetés: 200 diák és szülő keveredett tömegverekedésbe egy amerikai gimnáziumban

Lenyűgöző, kétszáz résztvevős tömegverekedés tört ki a Louisiana állambeli Baton Rouge egyik alternatív gimnáziumában, diákok és szülők, majd egy idő elteltével rendőrök részvételével. A tanárok eddig ismeretlen okokból nem szálltak be.

Egyelőre annyit tudni, hogy a pompás tömegbulit az robbantotta ki, hogy reggel 8 tájban két diáklány összeverekedett. A lehetőséget megragadva először egy rakás további diák kezdte ütni-verni egymást. Az eseménysort rekonstruáló rendőrség szerint eközben jó pár diák cseten tájékoztatta a szüleit a történtekről. Mit tesz egy igazi szülő? Hát gyorsan megfordul a kocsival, hogy hátha be tud még szállni a bunyóba becsengetés előtt, “nemcsak tizennégyéveseké a világ” alapon. Így is történt. A verekedés a szülők beszállása után folytatódott, az iskola kiérkező biztonságijai nem is mertek beavatkozni, hanem a rendőrség segítségét kérték.

A rendőrök bölcs felnőttként viselkedtek: amint odaértek a helyszínre, ütni-verni kezdték a verekedő gyerekeket.

Az eredmény: egy rendőr medencecsonttöréssel került kórházba, amivel ő lett az egyetlen súlyosabb sebesült. Tíz embert tartóztattak le, köztük egy 16 éves diákot a rendőr megverése miatt. Az iskola előtti fűben találtak egy töltött lőfegyvert.

A gimnázium nem abban az értelemben alternatív, mint az AKG vagy a Waldorf, hanem olyan 9-12-ikes gyerekek járnak ide, akiket kicsaptak Baton Rouge más középiskoláiból.