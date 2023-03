Svájc nem engedi, hogy Ukrajnába kerüljenek a fegyverei

Svájc továbbra sem támogatja, hogy svájci gyártmányú fegyvereket szállítsanak harmadik országokba, közölte pénteken a kormány. Pedig Európából egyre nagyobb a nyomás, hogy Ukrajnába is exportáljanak. Januárban két parlamenti bizottság is arra tett javaslatot, hogy lazítsanak az évszázadok óta fennálló semlegességi szabályokon. „A Szövetségi Tanács elkötelezett a svájci semlegesség értékei mellett, és továbbra is azon dolgozik, hogy a semlegesség előnyei megvalósuljanak” - közölte a kormány.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta Svájc Németországtól, Dániától és Spanyolországtól is kapott már kérést svájci hadianyagok Ukrajnába szállítására, de ezeket a kéréseket mind elutasították. Elfogadták viszont az EU szankcióit, és többször felszólított az orosz csapatok kivonására Ukrajnából. (Reuters)