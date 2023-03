Új közösségi oldalt fejleszt a Meta

Egy új közösségi médiaalkalmazás bevezetésének terveit vizsgálja a Meta, hogy kiszorítsa a Twittert, mint a világ „digitális főtérét” - írja a Reuters. A P92 kódnéven futó applikáció még korai fejlesztési fázisban van, de azt már lehet tudni, hogy a Mastodon által is használt közösségi médiás protokollt, az ActivityPubot is támogatná.

photo_camera Illusztráció: Mariia Shalabaieva/Unsplash

„Egy önálló decentralizált közösségi hálózatot vizsgálunk a szöveges tartalmak megosztására. Úgy gondoljuk, hogy most van lehetőség arra, hogy kialakítsunk egy olyan különálló teret, ahol az alkotók és a közéleti személyiségek különböző üzeneteket oszthatnak meg az érdeklődési körükkel kapcsolatban” - mondta a cég szóvivője. A Meta új alkalmazásának felépítése több szempontból is olyan lenne, mint a szintén a Twitterre hasonlító Mastodon. Abban bíznak, hogy lehetővé tenné a Facebook anyavállalatának, hogy kihasználja az Elon Musk vezette vállalatnál jelenleg uralkodó káoszt.

Musk a Twittert még októberben vásárolta fel egy hónapokig húzódó jogi csatározást követően, a platform pedig azóta is küzd a hirdetési bázisának megtartásáért. Az elmúlt időszakban ugyanis Musk többek közt megszabadult a régi felső vezetéstől, kirúgta az alkalmazottainak felét és megkísérelte a Twitter fizetős verifikációs funkciójának bevezetését is. Közben civil szervezetek és polgári jogi csoportok azzal vádolták, hogy olyan lépéseket tesz, amik növelik a gyűlöletbeszédet és megkönnyítik a félretájékoztatást. Pár hónapja pedig már az ENSZ és az Európai Unió is elítélte, mivel felfüggesztette a platformról tudósító újságírók egy részét.