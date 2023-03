Yellen nem ígér mentőcsomagot a bedőlt szilícium-völgyi banknak, de a betéteseknek segít az állam

Az amerikai kormány nem készül költségvetési forrásból kisegíteni a csődbe ment Silicon Valley Bankot (SVB), de igyekszik biztosítani a betétesek pénzét - közölte az amerikai pénzügyminiszter vasárnap. Janet Yellen a CBS televíziónak adott interjúban azt mondta: folyamatosan egyeztet a pénzügyi felügyeleti szervekkel a helyzet kezeléséhez szükséges lépésekről, de hozzátette, hogy nem terveznek állami segítséget nyújtani a banknak.

Igyekezett eloszlatni azokat a félelmeket, hogy az amerikai történelem második legnagyobb bankcsődje a teljes pénzügyi rendszert megrendítheti, és a 2008-ashoz hasonló állapotokhoz vezethet. Kijelentette, hogy a helyzet eltér a 2008-astól, az amerikai bankrendszer biztonságos és jól tőkésített.

photo_camera Yellen 2022. október 14-én, Washingtonban az IMF központjában sajtótájékoztatót tart. Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

A pénzügyminiszter a bankcsőd elsődleges okaként a magas kamatokat jelölte meg, ami annak a következménye, hogy a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) folyamatosan emeli az irányadó kamatlábat. (Az amerikai alapkamat jelenleg 4,75 százalék, egy év alatt 1 százalékról emelkedett idáig.) A kamatemelés az infláció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme, viszont a bankok számára kötvények és jelzálog alapú értékpapírok értékvesztéséhez vezetett, aminek a Silicon Valley Bank különösen kitett volt.

Szombaton Kalifornia kormányzója Joe Biden elnökhöz fordult segítségért. Gavin Newsom azzal indokolta az elnöki beavatkozás szükségességét, hogy nem csak munkahelyeket és emberek megélhetését kell megvédeni, de Kalifornia teljes innovációs ökoszisztémáját. A két nap alatt összeomlott pénzintézet ügyfelei elsősorban vállalkozások – főként technológiai cégek, kockázati tőkebefektető társaságok és prémium borászatok – voltak, illetve tehetős magánszemélyek a technológiai iparág világából.

A Silicon Valley Bank az Egyesült Államok 16. legnagyobb bankja, és összeomlása kihatással van tengerentúli vállalkozásokra is, miután beszüntette működését a SVB londoni bankja is, amely jelentős számú startup-vállalattal volt kapcsolatban. De a bank rendelkezett kirendeltséggel Indiában, Kínában, Németországban, Svédországban és Dániában is.

Az amerikai szövetségi betétbiztosítási szervezet (Federal Deposit Insurance Corp.) a 250 ezer dollár alatti betéttel rendelkező amerikai ügyfelek részére téríti meg a veszteséget, illetve próbál vevőt találni a bankra, hogy a nagyobb betétek se vesszenek el. (MTI)