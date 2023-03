A HSBC megveszi a csődbe ment Silicon Valley Bank brit leányát

Megállapodás született arról, hogy a HSBC megvásárolja a csődbe ment amerikai Silicon Valley Bank brit leánybankját. Ezt a brit kormány jelentette be, azzal, hogy az ügylet egy fillérjébe sem kerül az adófizetőknek.

Azok a lakossági és vállalati ügyfelek, akik az SVB-nél tartották a pénzüket Nagy-Britanniában, a normál ügymenet szerint hozzáférhetnek javaikhoz és a banki szolgáltatásokhoz.

A HSBC kerek egy fontot fizetett az SVB UK-ért.

Az ügylet azután jött létre, hogy az elsősorban techcégek hitelezésére szakosodott SVB pénteken csődöt jelentett. A 2008-as nagy pénzügyi válság óta az volt a legnagyobb amerikai bankcsőd. Vasárnap aztán egy újabb amerikai pénzintézet is becsődölt – a New York-i Signature Bank –, ennek hatására a kormányzat rendkívüli bankválságellenes lépéseket jelentett be. (BBC)