A kormány szerint "technikai landolás" közben szállt ki a Honvédség gépéből Orbán Olaszországban

"Ahogyan Gulyás miniszter úr a Kormányinfón már világosan kifejtette, Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatáson volt Egyiptomban, onnan visszafelé egy technikai landolás során szállt ki egy olaszországi repülőtéren" - ezt válaszolta az RTL kérdésére Kormányzati Tájékoztatási Központ arról, miért és hogyan tett olaszországi kitérőt az Egyiptomból hazafelé tartó miniszterelnök. Az RTL-nek nyilatkozó pilóta szerint viszont

a technikai landolás azt jelenti, hogy a gép nem tervezett leszállni az adott reptéren, mégis valamilyen okból szükség volt erre. Ilyen ok lehet az, ha a pilóta attól tart, hogy valamilyen komoly műszaki probléma van a repülővel, ami annak biztonságát veszélyezteti. Ilyenkor azonban a gépek általában csak pár tíz kilométerre térnek el az útvonaluktól, a technikai landolás alatt pedig az utasok nem szállhatnak ki. Hogy felmerült-e ilyen ok pont azon a környéken, ahol Orbán Viktor felesége is éppen járt, hiszen nem sokkal később együtt látták a miniszterelnököt és Lévai Anikót Firenzében, arról természetesen nem számolt be a kormányzati kommunikáció.

photo_camera Orbán Viktor Firenzében Fotó: olvasónk

Gulyás Gergelyt a 444.hu újságírója is kérdezte a kormányinfón arról, hogy Orbán miért a Honvédség gépével utazott látszólag nyaralni és várost nézni Pisába. Akkor a kancelláriaminiszter nem beszélt technikai landolásról, csak Orbán le- és kiszállásának mechanikai részleteiről beszélt, arról, hogy mindezt technikai landolás során tette volna, arról nem.