Az olasz kormány szerint a Wagner csoport migránshajókkal támad Olaszországra

Az olasz kormány szerint a hírhedt orosz zsoldoshadsereg, a Wagner csoport miatt érkezik idén jóval több migránsokat szállító hajó Észak-Afrikából Olaszország partjaihoz, mint tavaly. Guido Crosetto védelmi miniszter, Giorgia Meloni szélsőjobboldali Olasz Testvérek pártjának egyik vezető politikusa hétfőn arról beszélt a sajtónak, hogy

a Földközi-tengeren érkező migráció exponenciális növekedése a Wagner hibrid harcviselésének része, az orosz magánhadsereg ezzel akarja büntetni Olaszországot, amiért támogatja Ukrajnát. Idén már nagyjából 20 ezer migráns érkezett tengeri úton az olasz partokhoz, míg tavaly az év első két hónapjában csak valamivel több, mint hatezer ember érkezett hajókon olasz vizekre Észak-Afrikából. Hogy a növekedés mögött tényleg a Wagner áll-e, nem tudni, az viszont biztos, hogy a magánhadsereg jelen van Líbiában, Maliban és a Közép-Afrikai Köztársaságban is.

photo_camera Guido Crosetto olasz védelmi miniszter Fotó: FABRIZIO CORRADETTI/NurPhoto via AFP

És az is igaz, hogy ha nem is a Wagner csoport, de az Oroszország szövetséges/csatlósállamának számító Belarusz kormánya már felhasznált megtévesztett közel-keleti és afrikai bevándorlókat valamiféle, akár hibrid harcviselésnek is nevezhető módon. Emlékezhetünk, hogy 2021 őszén a fehérorosz kormány több közel-keleti országban is azt hirdette, hogy segíteni tud belépni az EU-ba, majd különgépekkel vitték az embereket a fehérorosz-lengyel határra, és hagyták őket megfagyni vagy átszökdösni a lengyel-belarusz határon, ezzel biztonsági- és humanitárius válságot okozva.

Guido Crosetto most a NATO segítségét kérte, hogy a katonai szövetség segítsen megbirkózni a migrációs hullámmal. Az olasz kormányt sok kritika érte az elmúlt időben, amiért nem segítenek elég hatékonyan a menedékkérőket szállító, olasz vizeken bajba jutott hajóknak, ezért múlt hónapban 79 ember a tengerbe fulladt az ország déli részén. Most hétvégén az olasz partiőrség több mint 1300 embert mentett ki a tengerből.

photo_camera Jevgenyij Prigozsin még 2017-ben. Fotó: SERGEI ILNITSKY/AFP

Az olasz kormány vádjai eljutottak a Wagner csoport vezetőjéhez, Jevgenyij Prigozsinhoz is, aki Telegram-oldalán válaszolt az olasz védelmi miniszternek. Az éppen az ukrajnai Bahmutot támadó zsoldoshadsereg főnöke hangüzenetének nagy részében válogatott trágárságokat vágott Crosetto fejéhez, és azt mondta, neki fogalma sincs az olasz migránsválságról, az olasz politikus pedig inkább foglalkozzon a saját országával, ne a Wagnerrel. (Reuters)