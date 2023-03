Klasszikus bankroham vitte földre a techvilág legkedveltebb bankját

2008 óta nem látott bankcsőd, az Egyesült Államok történetének második legnagyobb bankcsődje – ilyen címekkel van tele a gazdasági sajtó péntek délután óta, amikor kiderült, hogy a 16. legnagyobb amerikai bank, a kaliforniai Silicon Valley Bank (SVB) irányítását az amerikai pénzügyi szervek veszik át, mivel a bank fizetésképtelenné vált.

És bár ezek a címek mind igazak, ugyanakkor az elemzők többsége továbbra is abban bízik, hogy az SVB bedőléséből nem fog a 2008-ashoz hasonló pénzügyi válság kinőni. Ha pusztán a gazdasági adatokat vennénk alapul, akkor tényleg egészen minimális lenne a továbbgyűrűzés esélye, de mivel a gazdaság végső soron mégiscsak egy társadalmi konstrukció, melynek működtetésében nagy szerepe van a hiedelmeknek és félelmeknek, ezért soha nem lehet biztosra menni. Látszott ez az amerikai kormány és a jegybank hétvégi bejelentéseiből is, miután több jelentős lépéssel igyekeztek megnyugtatni a piacokat, illetve megakadályozni, hogy az SVB csődje másokat is bedöntsön.

Hogy jutottunk ide

Az SVB válságának elkerítésében segíthet az is, hogy rendkívül különleges bankról van szó: alapvetően a techszektor finanszírozójaként működött, a startup-szektor bankjaként emlegették, de mint azt számos elemző megjegyezte a napokban, a startup kifejezést itt tágan kell érteni, és sokszor több száz millió dollárosra taksált techvállalatokat is ide soroltak, amennyiben még nem vezették be azokat a tőzsdére.