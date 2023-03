Már a tanárper első tárgyalási napján igazmondási kötelezettségére emlékeztették a tankerület vezetőjét

Igazmondási kötelezettségére figyelmeztette a bírónő a Belső-Pesti Tankerület vezetőjét két, engedetlensége miatt kirúgott tanár munkaügyi perének első tárgyalási napjának ötödik órájában. A tankerület vezetője a tárgyalás kezdetén nemhogy képmása, de neve nyilvánosságra hozatalához se járult hozzá, így abba a hülye helyzetbe hozott minket, hogy bár pontosan tudjuk, és olvasóink is pár kattintással könnyedén kideríthetik ezt, a továbbiakban mégis csak körül írni tudjuk. A továbbiakban "megnevezhetetlenként" fogunk hivatkozni rá.

A megnevezhetetlen pár pillanattal a bírónő figyelmeztetése előtt előbb kifejtette, hogy nem tudja, mit csinált az egyik engedetlenkedő tanár, Törökné Pethő Erzsébet a 2022-23-as tanév első napján, szeptember 1-én. Törökné előtte vallomásában elmondta, hogy aznap tanévnyitójuk volt, amin nem vett részt, de utána három óráján bennmaradt az iskolában. Mindezt gimnáziuma, a Vörösmarty igazgatójának tudtával tette.

photo_camera Kapin Lilla és Törökné Pethő Erzsébet, a felperes tanárok, illetve jogi képviselőjuk, Sziklai Tamás Fotó: Bankó Gábor/444

A megnevezhetetlennek saját vallomásában erre az állításra kellett volna reagálnia, de ő azt kezdte fejtegetni, hogy Törökné aznap kötött munkaidóben engedetlenkedett. A bírónő ekkor jelezte, hogy nem erről kéne beszélnie, hanem azt a rendkívüli felmentésben rögzített tényállást bizonyítania, hogy Törökné aznap nem vette fel a munát. A tankerület igazgatója, aki korábban azt állította, nem tudja, hogy Törökné bent tartózkodott-e aznap az iskolában, határozottan azt állította, hogy Törökné aznap nem dolgozott. Ekkor figyelmeztette a bíró az igazmondási kötelezettségére, amire a megnevezhetetlen fenntartotta állítását.

Hogy aztán nem sokkal később saját jogi képviselője keverje újra ellentmondásba, amikor kifejtette, hogy nekik nincs is módjukban bizonyítani azt, hogy Törökné nem dolgozott. Szerinte amúgy éppenséggel Töröknének kéne bizonyítania, hogy dolgozott.

Van értelme? Nincs.

Elnézést kérek, ha a fenti bekezdések kissé nehezen követhetők, de tökéletesen jellemzik, milyen is volt a kirúgott tanárok perének első napja. Ennél találóbban és tömörebben talán csak egy, a tankerület jogi képviselője és a bírónő közti párbeszéd jellemzi. A tárgyalás első napján a két kirúgott tanár nagy részletességgel kellett beszámoljon arról, hogy pontosan mit is csináltak a napokon, amikor engedetlenkedtek, erről kit tájékoztattak és mikor. Elmondásukból kiderült, hogy minden esetben előre jelezték intézményvezetőjüknek és diákjaiknak, ha a tiltakozásuk miatt kihagytak egy órát, melyeken helyettesítésük többnyire megoldott volt - már amennyiben egyáltalán szükség volt rá, mert sok esetben az intézményvezetők rendkívüli órarend bevezetésével kezelték a helyzetet, máskor meg a tiltakozók nagy száma miatt amúgy is elmaradt a tanítás.

A tankerület jogi képviselője ennek apropóján kezdett részletes beszámolóba arról, hogy pontosan ki, mikor milyen emailt írt vagy kapott. „Van-e értelme ebbe ennyire részletesen belemenni?” - kérdezte a bírónő. „Nincs” - felelte az ügyvéd.

Miről van mégis szó?

A Belső-Pesti Tankerület, illetve annak megnevezhetetlen vezetője ellen két, engedetlensége miatt kirúgott tanár, az Eötvös József Gimnáziumban matekot és biológiát tanító Kapin Lilla, illetve a Vörösmarty Mihály Gimnázium angoltanára, Törökné Pethő Erzsébet indítottak munkaügyi pert (hogy ők kik, arról A kirúgott tanárok tablója című cikkünkben írtunk, mivel szerintük jogtalanul mentették fel őket állásukból. Mindketten közalkalmazotti jogviszonyuk helyreállítását, egymillió forint sérelmi díjat, valamint a jogellenesnek vélt felmentésük idejére járó távolléti díjukat és annak kamatait követelik.

A tárgyaláson elmondták, hogy kirúgásuknak dermesztő hatása volt, a tankerület célja az volt, hogy elvegyék a többi tanár kedvét a tiltakozástól. Úgy vélték, hogy a tankerület ezzel alkotmányos alapjogukat, a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozta. Kirúgásukat formailag is hibásnak tartják, mivel azt nem a tankerület, csak az intézményvezető kezdeményezhette volna, márpedig ez nem így történt.

photo_camera A megnevezhetetlen jogi képviselője

A megnevezhetetlen minderre azzal reagált, hogy a tanárok tiltakozásával "nem mindenki értett egyet", az órák elmaradása pedig a gyerekeket is sértette. Emellett egyrészt azt állította, hogy

senki sem korlátozta a tanárokat véleménynyilvánításukban;

a tanároknak tilos politikai véleményt nyilvánítaniuk.

Továbbá közölte, hogy a felperesek semmivel se bizonyították, hogy kirúgásuk célha az elhallgattatásuk volt. Máskülönben meg magatartásukkal azt közvetítették a tanulók felé, hogy a jogszabályok szubjektívan megítélhetők.

Az első tárgyalási napon végül még a perfelvételi szakaszt se sikerült lezárni. Sziklai Tamás, a kirúgott tanárok jogi képviselője a tárgyalás után azt nyilatkozta az RTL-nek, hogy a pernek még ez a szakasza is el fog húzódni. "Nagyon alapos és hosszadalmas" eljárásra számít, így most már tippelni se mer rá, hogy mikor érhet véget az eljárás. Pedig eredetileg is azt gondolta, hogy a nyárnál előbb biztos nem. A tárgyalásról élőben közvetítettünk, ott további részleteket is olvashatnak a tanárper első napjáról.