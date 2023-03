Rég volt ekkora tarolás Oscar-átadón

A Minden, mindenhol, mindenkor (Everything everywhere all at once) című, műfajokat keverő dráma/sci-fi akciófilm/szürreális vígjáték lett a 95. Oscar-gála nagy győztese: ehhez kapcsolódik a legjobb film, legjobb rendező, legjobb női főszereplő, legjobb női és férfi mellékszereplő díjak is, 11 jelöléséből hetet váltott díjra.

Rég volt olyan, hogy egy film ennyire dominálni tudott volna egy Oscar-gálát.

A legjobb nő főszereplő Michelle Yeoh lett - ő az első ázsiai (malajziai) születésű színésznő, aki megkapta ezt a díjat. A 60 éves Yeoh köszönőbeszédében azt mondta: „Hölgyeim, ne hagyják, hogy bárki is azt mondja, már túlvannak a fénykorukon!” Ebben a kategóriában Cate Blanchett-et, a Tár főszereplőjét győzte le.

A legjobb dokumentumfilm a Navaly lett. A börtönben ülő Alekszej Navalnijnek felesége, Julia Navalnija üzent a színpadról: legyen erős.



Brendan Fraser megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat A bálnáért (kritikánk a filmről itt olvasható). A Nyugaton a helyzet változatlan című háborús regény négy Oscart kapott, köztük a legjobb nemzetközi filmnek járó díjat. Az este házigazdája Jimmy Kimmel volt - idén viszont a tavalyi átadóval ellentétben senkit sem pofoztak meg a színpadon.

Legjobb film: Minden, mindenhol, mindenkor



photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Legjobb rendező: Daniel Kwan és Daniel Scheinert (Minden, mindenhol, mindenkor)

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Legjobb női főszereplő: Michelle Yeoh

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Legjobb férfi főszereplő: Brendan Fraser (A bálna)

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Legjobb női főszereplő: Jamie Lee Curtis (Minden, mindenhol, mindenkor)

Legjobb férfi főszereplő: Ke Huy Quan (Minden, mindenhol, mindenkor)

Legjobb nemzetközi film: Nyugaton a helyzet változatlan



Legjobb dokumentumfilm: Navalnij

Legjobb operatőr: James Friend (Nyugaton a helyzet változatlan)

Legjobb vágás: Minden, mindenhol, mindenkor

Legjobb betétdal: Naatu naatu (RRR)



Legjobb hang: Top Gun: Maverick



Legjobb adaptált forgatókönyv: Women Talking

Legjobb eredeti forgatókönyv: Minden, mindenhol, mindenkor



Legjobb vizuális effektek: Avatar: A víz útja



Legjobb látványterv: Nyugaton a helyzet változatlan

Legjobb animációs film: Pinokkió

Legjobb rövid animációsfilm: The boy, the mole, the fox and the horse

Legjobb rövid dokumentumfilm: Az elefántsuttogók



Legjobb jelmez: Fekete Párduc 2



Legjobb haj és smink: A bálna

Legjobb rövidfilm: An Irish Goodbye