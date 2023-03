A balszerencse, amikor már sietnél haza dolgozni, de pont Olaszországban kell technikai landolnia a repülőgépednek :(

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, egy nappal március 15-e előtt, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Tanárperek

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Belügyminisztérium 2022 november 30-án sajtóközleményben jelentette be, hogy három fővárosi gimnázium összesen nyolc tanárának bontották fel azonnali hatállyal a munkaviszonyát. A elbocsátott tanárok munkaügyi pert indítottak a Belső-Pesti Tankerület ellen, hétfőn volt az első tárgyalás a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára, Törökné Pethő Erzsébet és Kapin Lilla, az Eötvös József Gimnázium tanára ügyében. A tárgyalást élőben követtük végig, majd külön cikkben össze is foglaltuk a nap legfontosabb történéseit.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A ferencvárosi háziorvoshoz, Olasz Józsefhez előbb csak néhány ukrán és szerb beteg jött néhány évvel ezelőtt, majd azt vette észre, hogy már ötszáznál is több betege van a világ egzotikusabb országaiból. Híre ment Budapesten és környékén, akiket máshol elhajtanak, nála kötnek ki.

Írtunk emellett még arról, hogy

A Qubit pedig egyrészt arról írt, hogy súlyos emberi jogi problémákat tárt fel Magyarországon a legújabb ECRI-országjelentés, másrészt pedig hogy okos talajvédelemmel meg lehetne előzni a szombati tömegbalesetet okozó pusztító porviharokat.



Létforgatag

Miért kulcskérdés a horvát–magyar viszony alakulása az orosz energia kiváltásában? Hogyan keres és mennyit veszt a háborún a magyar állam? Miért nincs rezsicsökkentés, ha most éppen lefelé megy a gáz ára? Miért okozott Bangladesben áramszünetet az európai LNG-import? Miért lesz itthon drága az áram öt év múlva? Többek között erről volt szó a Létforgatag legújabb részében, ahol Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője volt a vendég.



A háború

photo_camera Fotó: SERGEY SHESTAK/AFP

Súlyos a helyzet Bahmutban, a hétfői hírek szerint a város központjában akadtak el a Wagner alakulatai. És ha már Wagner: az olasz kormány szerint a csoport migránshajókkal támad Olaszországra. Írtunk emellett arról, hogy az orosz hatóságok el akarják venni a szülői jogokat az apától, akinek háborúellenes rajzot rajzolt a kislánya az iskolában. Nem enyhül a feszültség Grúziában sem, ahol a nyugatbarát ellenzék különleges tavaszt ígér, miközben a miniszterelnök az ukránokat szidja.

Csődök

photo_camera Fotó: DADO RUVIC/REUTERS

Hétfőn mi is részletesen foglalkoztunk a Silicon Valley Bank csődjével, ami után mindenki azt találgatja, mekkora káoszt okozhat majd ez az amerikai és globális pénzügyi rendszerben. Írtunk arról is, hogy a HSBC megveszi a csődbe ment Silicon Valley Bank brit leányát, illetve hogy Biden is igyekezett nyugtatni a kedélyeket.

Foci és politika

photo_camera Lineker műsort vezet 2021-ben Fotó: OLI SCARFF/AFP

Hétfői hír, hogy a hétvégi brit felháborodáshullám után a BBC visszaengedi a képernyőre Gary Linekert. Hogy mi vezetett idáig és miért ez volt Lineker legnagyobb dobása, arról részletesen is írtunk.

A foci és a politika itthon is gyakran összeér, csak ha lehet, még kellemetlenebb módon. Írtunk arról, hogy Orbán barátját, a kiesőhelyre zuhanó focicsapat tulajdonosát kóstolgatja Székesfehérvár fideszes polgármestere, a Felcsút edzője elképesztő bulit vezetett a Ferencváros megverése után az öltözőben, és hogy önkormányzati pénzből vitte barátait a németországi Fradi-meccsre Bátonyterenye polgármestere.

Ezen kívül hír volt még a világból, hogy

Oscar

Az idei Oscar-gála díjazottjaival már a hétfői hírlevelünkben foglalkoztunk, de azóta részletesen is írtunk arról, hogy mit is kell tudni az agyondíjazott Minden, mindenhol, mindenkor című filmről, megírtuk, hogy Hugh Grant hülye kérdésekre vicces válaszokat adott az Oscar-gálán egy műveletlen riporternek, és hogy Jamie Lee Curtis elénekelte a “Mókuska, mókuska, felmászott a fára” szövegét az Oscar-gálán.