Az oroszokkal és az ukránokkal van a legtöbb baj Bali szigetén

Az indonéz hatóságok megelégelték a turisták őrült motorozását Bali szigetén, írja a BBC. Néhány hét alatt 171 külföldi állampolgár sértette meg a közlekedési szabályokat.

A terv megosztó, a sziget még mindig nem tért magához a Covid-járvány okozta pangásból.

Balit - jól kiépített tömegközlekedési rendszer híján - motorral a legkönnyebb felfedezni.

A sziget kormányzója külön szólt az orosz és ukrán turistákról, akik élen járnak a helyi törvények be nem tartásában, és itt már nem csak a motorozásról van szó. Ők azok, akik gyakran visszaélnek a látogatói vízummal is, vállalkozást alapítanak, miközben erre nem lenne joguk. A múlt héten több oroszt is letartóztattak ilyen okból.

Januárban a legtöbb turista Ausztráliából érkezett (91 ezer), a második helyen az oroszok voltak (22 ezer).