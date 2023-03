Egy 15 éves fiút gyanúsítanak a zalaegerszegi bombafenyegetésekkel

Az elmúlt hetekben három alkalommal is bombariadó is volt a zalaegerszegi iskolákban, ami miatt ki is kellett üríteni az intézményeket. Az esetek miatt a rendőrség most egy 15 fiút gyanúsít közveszéllyel fenyegetéssel. A gyanú szerint egy hónapon belül háromszor küldött fenyegető tartalmú email üzenetet több zalaegerszegi oktatási intézménynek. Levelében robbantással fenyegetőzött, amivel a köznyugalmat súlyosan megzavarta. Az egyik levélben ezt írta: „Utáljuk ezt a kibaszott világot, a mi egyetlen küldetésünk a gyilkolás. Minél gyorsabban tűnik el az emberiség a föld színéről, annál jobb senki sem marad élve. Fel fogjuk robbantani az iskolát, ezernyi magyar gyerek vére fog a levegőbe repülni. Köztetek vagyunk. Mindenki meg fog halni.”

photo_camera Rendőrautó áll a bombariadó miatt kiürített zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium előtt 2023. február 7-én Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

A rendőrök mindhárom alkalommal szakképzett bombakutatókkal, valamint robbanószerkereső kutyák segítségével vizsgálták át az épületeket. A bombariadóval érintett iskolákban gyanús tárgyat vagy robbanószerkezetet nem találtak. A lakosságvédelmi intézkedések mindegyik esetben közel 6000 embert érintettek.

A rendőrök beazonosították a feltételezett elkövetőt, az egyik érintett iskola 15 éves tanulóját. Kihallgatásán a bűncselekmény elkövetését elismerte. A rendőrség szakértők bevonásával folytatja a nyomozást a fiú ellen közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Az eljárás további szakaszában szabadlábon védekezhet. (police.hu)