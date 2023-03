Idén eltűnnek a Toi Toi-vécék a Szigetről

„Teljesen megújulnak a higiéniai blokkok, szinte az összes mobil-wc eltűnik a Szigetről, a helyüket konténeres angol-wc blokkok veszik át” – írja közleményében a Sziget Fesztivál, amit idén augusztus 10. és 15. között rendeznek meg.

A közlemény szerint tavaly sokat küzdöttek a szokatlan szárazság miatti szállóporral, idén azonban „több fronton is tesznek azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg”.

„Egyrészt már tavaly év végén »visszazöldítettük« a Szigetet, ezzel eltüntetve a kiszáradás okozta hiányosságokat a füves talajon. A Fővárosi Önkormányzattal és Óbuda Önkormányzatával közösen dolgozunk azon, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő, és szárazság esetén folyamatosan tudjuk biztosítani a Duna vizével a locsolást. Mindemellett egy új pormentesítő kezelést alkalmazunk a fesztivál teljes területén, melynek lényege, hogy az eljárás a levegő páratartalmát felhasználva enyhén nedves réteget képez a talajon, ezzel megakadályozva, hogy por kerüljön a levegőbe” – írják.

A Toi Toi vécék száműzése mellett most bejelentettek pár újabb fellépőt is. Mint írják, „a már korábban bejelentett nagyszínpados headlinerek – mint Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine és az Imagine Dragons – mellé a napokban csatlakozott a Mumford & Sons, Lorde és Macklemore, valamint érkezett további több mint 30 nemzetközi fellépő is különböző színpadokra”.

Az újonnan bejelentett nevek teljes listája: Lorde, Macklemore, Mumford & Sons, Bonobo, Tale Of Us, girl in red, Yung Lean, Caroline Polachek, Loyle Carner, Arlo Parks, Jeff Mills, AJR, Sleaford Mods, Ben Böhmer live, SG Lewis, Mochakk, Reinier Zonneveld Live, TroyBoi, Giant Rooks, Lazza, I Hate Models, 999999999, Confidence Man, The Aces, Son Mieux, Acid Arab, DJ Tennis, Shlømo, Herrensauna XXL, Anetha, TxC, Bizzey, Josman, Mezzosangue, Call Me Karizma, Lucie Antunes, Coloray, Vinicio Capossela, anna RF, Queralt Lahoz, The Haunted Youth, 47Ter, Leyo, Stain The Canvas, M. Byrd, LASS, Al-Qasar, Awir Leon, Damien.