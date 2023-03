Kizártak egy japán képviselőt, mert soha nem ment be dolgozni

Az ember azt hinné, hogy pont Japánban ilyen soha nem fordulhat elő: kizártak a japán parlamentből egy képviselőt, mert nem jár be dolgozni. Nem is arról van szó, hogy csak ritkán jár be, nem, Higasitani Josikazu hét hónappal ezelőtti megválasztása óta még soha nem volt bent.

1950 óta mindössze két képviselőt zártak ki a parlamentből - ennél súlyosabb szankció nincs is -, de egyiküket sem lógás miatt.

Higasitaninak egy youtube-csatornája van, ahol hírességekről pletykálkodik. És itt kell keresni távolmaradásának okát is: attól fél, ha japán földre lépne, akkor rágalmazás és csalás vádjával letartóztatnák. Nagy valószínűséggel az Egyesült Arab Emírségekben él.

Habár ez sem biztos. Amikor a múlt héten a parlament egy utolsó felszólítást küldött, hogy jöjjön haza és személyesen kérjen bocsánatot a távolmaradásáért, youtube-csatornáján üzent: éppen Törökországba utazik, hogy fizetését felajánlja a földrengés károsultjainak.

Ez nem hatotta meg a döntéshozókat, akik egyhangúlag megszavazták Higasitani kizárását.

A politikus különben az Anti-NHK tagja volt, ez egy populista, egy-ügyű párt. Az NHK a nemzeti műsorszolgáltató, amit előfizetésekből tartanak fenn. Nos, ez nem tetszik a pártnak, ami a jelmondatukból is kiviláglik: Pusztítsuk el az NHK-t!

A pártnak két képviselője van, azaz most már csak egy, (egykori) párttársa szerint Higasitani kizárása törvénytelen.

(via BBC)