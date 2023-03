Lecsuktak egy rendőrt a Fülöp-szigeteken, amiért tinédzsereket ölt a drogháború alatt

Jefrey Perez volt rendőrt március 1-jén ítélték el a 14 éves Reynaldo De Guzman és a 19 éves Carl Arnaiz 2017-es meggyilkolásáért. A férfi eddig is börtönben volt, miután egy bíróság novemberben már bűnösnek találta a két tinédzser megkínzása miatt. A vádlottnak társa is volt, aki az első tárgyalás idején meghalt. A vádakat mindketten tagadták. A férfit a börtönbüntetés mellett arra is kötelezték, hogy fizessen kártérítést az áldozatok családjainak.

A megölt tinédzsereket utoljára 2017. augusztus 17-én látták, amikor a két fiú, akik egyébként szomszédok voltak, elmentek együtt vacsorázni, de nem tértek haza. Egy szemtanú a vallomásában azt mondta, egy rendőrautót látott, ami mellett a megbilincselt 19 éves Arnaizt lelőtték a rendőrök. A másik tinédzser holttestét később, a főváros, Manila közelében találták meg több szúrt sebbel a testén. Mellette volt Arnaiz holtteste is.

Rodrigo Duterte elnök 2022-ben véget ért hatéves hivatali ideje alatt a Fülöp-szigeteki drogháború alatt több ezer embert öltek meg. Egy 2021-es ENSZ-jelentés szerint 8663 ember halt meg Duterte „kábítószer-ellenes háborújában”, a Fülöp-szigeteki Emberi Jogi Bizottság és helyi emberi jogi csoportok szerint a halálos áldozatok száma viszont akár ennek háromszorosa is lehet. (Al Jazeera)