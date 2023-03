Lengyelország heteken belül MiG-29-es vadászgépeket adna Ukrajnának

photo_camera Fotó: RADOSLAW JOZWIAK/AFP

Lengyelország a következő 4-6 hétben MiG-29-es vadászgépeket adhat Ukrajnának - közölte kedden Mateusz Morawiecki miniszterelnök. Utalt arra is, hogy a szövetségesek közelebb jutottak a megegyezéshez. Lengyelország több országgal együtt adna szovjet típusú vadászgépeket az ukránoknak, de a többiek eddig inkább vonakodtak. De most a lengyel miniszterelnök azt mondta, hogy ez akár a következő 4-6 hétben is megtörténhet. Ezután Szlovákia is hasonló döntést hozhat. Korábban 10 vadászgépet ajánlottak fel. (Reuters)