Még egy héttel eltolja a parlement a finn és svéd NATO-csatlakozás megszavazását

A parlament eredeti üléstervében az szerepelt, hogy a jövő héten már a zárószavazást is megtarthatják a finn és a svéd NATO-cstalakozásról, de Semjén Zsolt most arról írt egy levélben, hogy ezen a héten mégsem lesz parlamenti ülés. Így legkorábban a március 27-i héten kerülhet rá sor. Az erről posztoló Vadai Ágnes a hvg.hu-nak azt mondta, Semjén indoklásában az is szerepelt, hogy még nem zárultak le az Európai Bizottsággal folyamatban lévő egyeztetések.

Pedig ennek elvileg nem kellene kötődnie a finn és a svéd NATO-csatlakozáshoz. Erre Orbán Viktor novemben még ígéretet is tett Sanna Marin finn miniszterelnöknek.