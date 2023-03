Derűre ború, borúra háború

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, március 15-én. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni, és szokás szerint négy anyagot külön is ajánlunk:

Az ünnep

Március 15-e van, az előrejelzések szerint szörnyű idővel, de azért így is lesznek bőven események: Orbán Viktor Kiskőrösre megy, és a jelek szerint pizzával melegített be, míg Budapesten a kormányt Csák miniszter képviseli majd, lesz közös Gyurcsány-Dobrev fellépés, civil programok és Karácsony Gergely is beszél majd. A nap folyamán beszámolunk majd mindenről, ha tényleg olyan lesz az idő, mint ahogy arról szó volt, akkor különösen érdemes lesz minket követni.

200 éve született Petőfi Sándor, ezért március 15-e előtt arról kérdeztük az embereket, hogy kinek mi jut eszébe róla ma. Szóba került Pankotai Lili ügye, Petőfi hunglish levelei és még a punk zene is.

A nemzeti ünnepek kötelező velejárója az állami díjeső is, és ahogy megszokhattuk, számos megérdemelten díjazott mellett bőven jutott elismerés a NER ismert arcainak: Kossuth-díjas lett a kultúrharcos Orbán János Dénes, de esett le középkereszt Schmidt Máriának vagy Parragh Lászlónak is. És kiderült az is, hogy Gulyás Gergely által adományozható díjak szerencsére bőven követik az inflációt.

A kordon

Kedden Hadházy Ákos független képviselő és a Momentum tagjai kordont bontottak a Karmelita előtt. Videós összefoglalónk mellett Szily László személyesebb felütésű helyszíni riportja segíthet visszaadni a történteket. A kordont amúgy alig egy óra után visszaállították.

A politikai élet ettől persze nem állt le, kiderült például, hogy ismét legalább egy héttel elhalasztja a Fidesz a svéd-finn NATO-csatlakozásról való szavazást, és írtunk arról is, hogy jöhet a "modellváltás" a középiskoláknál is: az Óbudai Egyetem átvenné a Szinyei Merse Pál Gimnáziumot.

A nap talán legnagyobb visszhangot kiváltó történése egy hétfő esti NB2-es meccsen történt jelenet volt, amikor a Senkó Zsombor, a DVTK kapusa kivédte a félideji kezdőrúgás után a kapujához rohanó MTK-szurkoló kisfiú lövését, majd a kipattanóból leadott lövést is hárította. A DVTK edzője elsőnek a kapusnak adott igazat, de aztán a klubnál fél nappal az eset után átértékelték a történteket, és meghívták a fiút Diósgyőrbe.

Emellett írtunk arról is, hogy

Sőt, arról is, hogy az Origo csak addig nevezte gyönyörű színésznőnek Hunter Schafert, amíg rá nem jöttek, hogy transznemű.

Robin Hood-adó

2008-ban a Fidesz tiltakozása ellenére bevezették, és azóta a Fidesz sokszorosan kiterjesztette. Balogh József energetikai szakértő az árampiac példáján keresztül magyarázza el, hogyan okoz több kárt, mint amennyi hasznot hajt.



Nők helyzete az illiberalizmusban

„Meghallgatni a nemzet szívhangját: reproduktív jogok az illiberális korban” - ezzel a címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést a CEU budapesti épületében. Beszéltek az abortuszról és arról, mennyi közös van az Orbán-rendszerhez hasonlító rezsimekben. De az volt igazán érdekes, amikor rátértek: milyen stratégiát kellene követniük a nőjogi szervezeteknek.



A témához szorosan kapcsolódó hír volt kedden, hogy Lengyelországban elítéltek egy nőjogi aktivistát, aki abortusztablettát küldött egy terhes nőnek.

A háború

A Fekete-tengerbe zuhant egy amerikai drón, miután orosz vadászgéppel ütközött. Az amerikaiak veszélyesnek, szakszerűtlennek és meggondolatlannak nevezték az orosz vadászgép manőverezését, míg az oroszok szerint hozzá se értek a drónhoz.

Zelenszkij a nap folyamán arról beszélt, hogy nagyon kemény és fájdalmas a helyzet keleten. Kiderült, hogy letartóztatták az orosz katonát, aki fél évig bujkált az ukrán erők elől, míg az ukrán ügyészség egy négyéves kislány szexuális bántalmazásával vádolt meg két másik orosz katonát.

Keddi hír volt az is, hogy Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök szerint heteken belül Mig-29-es vadászgépeket adhatnak Ukrajnának, míg az orosz futballválogatott egy újabb lépést tett afelé, hogy az ázsiai kontinenshez tartozzanak. A Deutsche Welle riportja nyomán bemutattuk azt is, hogy 70 milliós német drónokkal mérik be az ukránok az orosz célpontokat, és kiderült, hogy Németországnak eddig egy eurót sem sikerült a hadsereg fejlesztésére költenie az erre létrehozott különalapból.

A háborúhoz kapcsolódik a Blinken OSA Archívum cikksorozata, melyben az 1994-es Budapesti Memorandum történetét mutatják be. A legújabb részben arról írtak, hogy Clinton és Jelcin beszédeiben hogyan ütközött Kelet és Nyugat víziója az európai biztonságról.

Történelem

Ungváry Krisztián a Horthy-korszakról adott elő ezúttal. Hogyan nézett ki Bethlen centrális erőtere és milyen választási trükkökkel próbálták megakadályozni a nyilasok előretörését? És hogyan hozta nehéz helyzetbe az antiszemitákat a numerus clausus, ha jó orvost kerestek 1920 után?

Pokol

A Netflix új, koreai true-crime dokusorozata, az Isten nevében: Szent árulás pont arról szól, amit a címe is sugall: magukat Istennek nevező emberek pokolian kegyetlen tetteiről.