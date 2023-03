Egymilliárd dolláros csalással gyanúsítják a Trumppal barátkozó kínai milliárdost

Az amerikai hatóságok szerdán őrizetbe vették Kuo Ven-kuj (Guo Wengui) kínai milliárdost, aki a szövetségi ügyészek gyanúja szerint több ezer követőjét károsította meg több mint egymilliárd dollárral. Kuo - aki még a koreai Ho Wan Kwok, illetve a kínai-amerikai Miles Guo néven is ismert - magát disszidensként azonosítja, és közeli barátja a bukott elnöknek, Donald Trumpnak és tanácsadójának, az amúgy szintén Trump több ezer hívét megkárosító Steve Bannonnak.

photo_camera Kuo Ven-kuj 2018. november 20-án, New York-i sajtótájékoztatóján. Fotó: DON EMMERT/AFP

Az ügyészek gyanúja szerint Ven, akit szerda reggel New Yorkban vettek őrizetbe, befektetői vagyonát különböző sémákat bevetve lopta el. Áldozatai között van a GTV Media Group és a Himalaya Farm Alliance nevű mezőgazdasági kölcsönprogram is.

A gyanú szerin Kuo a gondozására bízott pénzből 37 millió dolláros, 145 lábas luxusjachtja, New Jersey-i birtoka és 4,4 millió dollár értékű Bugatti sportautói fenntartására fordította.

Az ügyészek Kuo őrizetbe vétele után a letartóztatását indítványozták, tekintettel arra, hogy esetében nagyon is fennáll a szökés veszélye.

Az ügyészek gyanúja szerint Kuo két jótékony szervezetét, a Jogrend Alapítványt és a Jogrend Társaságot is csupán azért alakította, hogy rajongókat szerezzen, akik aztán be is fektetnek nála. Ezek a csoportok komoly szerepet játszottak annak az elméletnek a terjesztésében, hogy a koronavírust kínai laborban fejleszthették ki - ez az elmélet mostanra egyre nagyobb támogatottságra talál, egyes amerikai titkosszolgálatok is kisebb-nagyobb meggyőződéssel állítják, hogy a világjárvány egy laborbaleset miatt szabadulhatott el.

A CNN beszámolója szerint Banon ebben az ügyben nem érintett. Ezt már csak azért is fontos volt megjegyezniük, mert amúgy Banont annak idején Kuo jachtján vették őrizetbe, amikor azzal vádolták, hogy elsikkasztotta Trump több ezer hívének az egykori elnök határfalára gyűjtött adományait. Banont a szövetségi hatóságok végül nem tudták felelősségre vonni, mert Trump távozása előtt még megkegyelmezett neki, de tagállami szinten azért megindulhatott ellene az eljárás, amiben ártatlannak vallotta magát.

Kuo esetében pedig a hatóságok már vagyontárgyakat is lefoglaltak, hogy legyen miből kártalanítani áldozatait. Tájékoztatásuk szerint 21 bankszámláján 634 millió dollárt zároltak, és lefoglalták Lamborghini Aventador SVJ Roadster autóját is. Kuót összeesküvéssel, értékpapírcsalással, pénzmosással és az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják, és még az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC is beperelte. (Via CNN)