Letartóztatták Németországban a Becsület napi viperás támadások két résztvevőjét

Elfogták a német rendőrök azt a két német állampolgárt, akiket a magyar rendőrség a Becsület napi utcai támadások miatt körözött, írja a Bild. A 22 éves Clara Judith Wittkugel és a 20 éves Moritz Christian Leopold Schroeter „közösség tagja elleni erőszak” miatt szerepelt a rendőrség listáján.

photo_camera A gazdagréti támadás

Február 11-én, szombaton a kitörés napja előtt több maszkos-viperás támadás történt Budapesten szélsőjobboldaliak ellen. Az ügyben letartóztattak több külföldit, akik antifasisztának vallották magukat, az ő esetükben az elfogáskor fegyvereket is találtak.

A magyar nyomozás adatai szerint a feltételezett támadók a 22 éves Clara Wittkugel, a 26 éves Anna M., a 21 éves Emilie D. és Moritz Sch. (21), valamint a 29 éves Tobias E. Németországból és a 38 éves Ilaria S. Olaszországból. Közülük négy embert letartóztattak, Tobias E.-t, Anna M.-t, Iliara S.-t és egy 42 éves magyart, D. Krisztinát. Az ő letartóztatását a bizonyítékok elemzése alapján a rendőrség megszüntette, a nőt szabadon is engedték, ugyanakkor a bűntetőeljárásnak továbbra is gyanúsítottja.

D. Krisztina tagadta, hogy köze lett volna a támadásokhoz, neve ugyanakkor kiszivárgott a szélsőjobboldali sajtóba, akik minden adatát közölték. Kiderült, hogy a baloldali Szikra Mozgalom tagja - ez a mozgalom juttatta a parlamentbe Jámbor Andrást, akinek a kormánymédiában a lemondását kezdték követelni.

Georg Maier belügyminiszter a BILD-nek azt mondta, hogy az „akciók világossá teszik, hogy a közép-németországi biztonsági hatóságok következetesen fellépnek a feltételezhetően baloldali szélsőséges indíttatású erőszakos bűncselekményekkel szemben”.