Lovagkeresztet kapott az az orvos, aki szerint Renner Erika kamillateával is leforrázhatta magát

Megkapta a magyar érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát Nyulasi Tibor orvos, aki az egyetlen olyan orvos volt a lúgosorvosról és áldozatáról, Renner Erikáról szóló perben, aki a többi orvosszakértőtől ellentétes véleményt fogalmazott meg.



A Magyar Narancs hívta fel cikkében a figyelmet arra, hogy Nyulasi Tibor volt az egyetlen az orvosszakértők közül, aki szerint nem feltétlen lúg okozhatta Renner Erika nemi szervén a maradandó sérüléseket, hanem szerinte valamilyen forró folyadékkal (akár kamillateával is) leforrázhatta magát. Nyulasit egyébként nem meglepő módon az elkövető, Bene Krisztián ügyvédje kérte fel orvosi szakvélemény kiállítására, amit előtte már Zacher Gábor és Molnár Miklós is kiállított, igazolva azt, hogy lúggal történt a támadás. A jegyzőkönyv szerint 2016-ban Nyulasi azt is állította, hogy nem az áldozat elaltatásához használt fecskendőt foglalta le bizonyítékként a nyomozó hatóság.

Bene Krisztián 2013. március 12-én támadta meg volt barátnőjét, Renner Erikát, akit megkötözött, elkábított, majd maró lúgot locsolt a nemi szervére. A Budai Irgalmasrendi Kórház volt kórházigazgatóját 2018-ban jogerősen 11 év börtönbüntetésre ítélték, és örökre eltiltották az orvosi hivatástól. Bár a büntetőeljárásban az áldozatot többször is megvizsgálták, a kártérítési perben a bíró hét évvel a támadás után azt kérte Renner Erikától, hogy újra vesse alá magát nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálatoknak. A vizsgálatok szerint Rennernél többszöri műtéti beavatkozás és a további kezelések sem tudják visszaállítani a nemi szerv eredeti állapotát. A Renner Erikával készített podcastunkat itt hallgathatják meg. (hvg.hu)