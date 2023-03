Orbán Kiskörösön pizzázik, Gyurcsány és Dobrev közösen lép színpadra Budapesten

photo_camera Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

A kitüntetést megköszönő, egyben ünnepi beszédéből az derült ki, hogy Európában nagyon sokan voltak, akik el akarták venni a szabadságunkat, a szuverén döntésünket, hogy mi magunk döntsük el, hogy kivel vagyunk hajlandók együtt élni vagy kivel nem. A koronavírus járvány alatt "kívülről és belülről is meg akartak béklyózni minket, mondván, hogy az emberi életek mentése az politikai vagy ideológiai kérdés". És az orosz-ukrán háborút is úgy fordította le, hogy óriási erők mozdultak és mozdulnak meg mind a mai napig annak érdekében, hogy minket is belerángassanak, belepréseljenek ebbe a háborúba. Végül közölte az egybegyűltekkel, hogy "egy évtizede Magyarországnak egy olyan kormánya van, amely 1848 szellemében vezeti Magyarországot. Egy olyan kormánya van Magyarországnak, amely számára a szabadság és a nemzeti függetlenség nem lehet, és soha nem is lesz alku tárgya.