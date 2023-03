Orbán megtalálta önmagát Petőfi Sándorban

Orbán Viktor miniszterelnök szakítva régi szokásával, ezúttal nem Budapesten, a Nemzeti Múzeum előtt tartotta meg március 15-i ünnepi beszédét, hanem Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülőháza előtt. A vidéki kitelepülés nem teljesen újdonság, hiszen az előző október 23-i beszédét is vidéken, Zalaegerszegen adta elő. Akkori előadása tele volt aktuálpolitikai utalással. Most a beszéd utolsó pillanatáig várni kellett, hogy hová lyukad ki, Petőfi Sándor hosszas méltatása után.

Oda érkezett meg, hogy "Petőfit látjuk fellázadni", amikor idegenek akarják megmondani a magyaroknak, hogyan éljenek; amikor a világ hatalmasai egy európai szuperállamba akarják olvasztani a magyarokat; és Petőfi a 12 pont elé odaírná most, hogy “legyen béke”, azaz feltehetően nem támogatná Ukrajna katonai ellenállását Oroszországgal szemben. Petőfi ezek szerint pont azt a politikát vinné 2023-ban, mint Orbán Viktor.

Így nyert értelmet Petőfi hosszas méltatása, akit a legnagyobb magyar költőnek nevezett a miniszterelnök, akinek elismerésben minden magyar egyetért, akitől legalább egy sort minden gyerek ismer.

Ha mindannyiunk példaképe éppen azt gondolná a világról, mint Orbán Viktor, akkor hogyan lehetne vitatni a miniszterelnök éleslátását? - adódhatott volna a költői kérdés a beszéd végén, de Orbán Viktor kellő szerénységgel nem maga vonta le ezt a konklúziót, hanem meghagyta a lehetőséget a hallgatóságának.

photo_camera Orbán Viktor Kiskőrösön, március 15-én. Fotó: Németh Dániel/444

Elmondott előtte Petőfiről megannyi fontos dolgot, például hogy a fővárostól távol született, hogy az édesapja igyekvő ember volt, hogy volt liberális csepűrágó korszaka. Hogy különc is volt a lila frakkjában, és itt talán arra is gondolt, hogy Petőfi színes egyéniség lehetett. Színes egyéniségekről múlt csütörtökön, az iparkamarában is beszélt, amikor elmondta, hogy Matolcsy György és jómaga is színes egyéniség: “Azt pedig el kell fogadnunk, hogy egy gazdaságpolitikáról szóló viták olyan pódiumot jelentenek, ahol az egyébként intellektuálisan erős, színes egyéniségek föllépési lehetőséget látnak. Ez alól – látják – én sem vagyok kivétel”.

Petőfiről azt is megtudtuk most Orbán Viktortól, hogy a költő “semmit sem adott” a katonai rendszabályokra - egyébként Orbán Viktor egykori katonatársai azt mesélték, hogy a miniszterelnök is keményen visszaszólt az őt szívató tiszteknek, sokszor büntették, alig engedték haza eltávozásra.

Petőfiről azt is elmondta a kormányfő, hogy még úgy is szerették és tisztelték, hogy előfordult, hogy a költő cézárként viselkedett, mindenkit kioktatott, “a kritikát nem szívelhette, nehéz ember volt, áradt belőle a magabiztosság”, csak szerencsére a Jóisten nem engedte, hogy a hübrisz bűnébe essen. Ezért a többi ember így is a szívébe zárta. A leírás igaz lehet Orbán Viktorra is, hiszen éppen tavaly decemberben azzal utasította el a BBC interjúkérését, hogy kötekedő kérdésekkel nem akar bíbelődni: “Interjúkat szívesen adok, ha lesz mondandóm. Csak azért, hogy revolver-újságírói kérdésekre válaszoljak, és így töltsem a napomat, értse meg, hogy ez nem olyan vonzó ajánlat számomra.”

photo_camera Orbán Petőfi szülőháza előtt. Fotó: Németh Dániel/444

Megállás nélkül dolgozott Petőfi, tudtuk meg, és már két éve tudjuk, hogy Orbán Viktor is megállás nélkül dolgozik, mert akkor árulta el, hogy “hát én is négy órát szoktam aludni és nem vagyok híján azért a romantikának” - aminek egyébként Petőfi sem volt híján.

Már a beszéd vége felé, a nagy konklúzió előtt mondta el a miniszterelnök, hogy Petőfi könnyen választhatta volna, hogy anyagi jólétben, családja körében, tisztes polgári életet élve öregszik meg. Ám Petőfi nem ezt választotta, hanem a világszabadság apostola lett inkább.

Ezt a gondolatot követte, hogy ma mi ellen lázadna a költő, és ekkor derült ki, hogy pont azokért az ügyekért állna ki, mint most Orbán Viktor. Ahelyett, hogy a kényelmet vagy az egyrészt-másrészt világot választaná.