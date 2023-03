A jegybanknak kellett kimenteni a botrányról botrányra bukdácsoló Credit Suisse-t

Az Egyesült Államok után az európai bankpiacot is elérte egy amolyan minipánik, a 2008-as válság óta először kellett mentőövet dobni egy nagy európai banknak. Ez a bank a svájci Credit Suisse, amely 54 milliárd dollár értékben kap villámhitelt a svájci nemzeti banktól, hogy ki tudja fizetni a hitelezőit és megnyugtathassa a befektetőit, miután szerdán a bank részvényárfolyama 30 százalékot zuhant. Az elmúlt években egyre több botrányba keveredő bank úgy néz ki, megúszta a dolgot, és az európai bankrendszer is biztonságban van, de jelzi azt is, hogy az infláció leküzdésére bevezetett magas kamatok Európában és Amerikában is egyre jobban aggasztják a bankok befektetőit.

photo_camera A Credit Suisse központja Genfben. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Két szó = bankpánik

Az amerikai Silicon Valley Bank és Signature Bank múlt heti csődje mindenkit megrázott, aki bankok részvényeibe fektetett. És bár úgy tűnik, sikerült megakadályozni, hogy a 2008-as pénzügyi válság óta az első bankcsődök más cégeket is magukkal rántsanak, a befektetők és kereskedők azért még nagyon érzékenyek minden, bankok körül érkező rossz hírre. Rossz hír pedig jött: március 15-én, szerdán a Credit Suisse legnagyobb tulajdonosa, a Saudi National Bank vezetője kijelentette, hiába kérné a svájci bank vezetése, biztos, hogy nem növelik a részesedésüket. A Saudi National Bank neve ellenére nem a szaúdi nemzeti bank, hanem egy kereskedelmi bank, amely tavaly óta a Credit Suisse részvényeinek majdnem 10 százalékával bír. A svájci banknak nagy szüksége lenne likviditásra, a magas kamatok miatt ugyanis egyre nehezebben tudja törleszteni a lejáró kötvényeit. Hasonló problémák miatt állt földbe a kaliforniai SVB is, úgyhogy a kamattörlesztések az elmúlt másfél héten még jobban izgultak a bankok és befektetők, mint korábban. A Credit Suisse ráadásul 7,3 milliárd frank veszteséggel zárta a tavalyi évet, ezzel egy évtizednyi nyereséget radírozva ki a könyveiből. Tavaly októberben az ügyfelek elkezdték máshová vinni a pénzüket, az év végéig közel 150 milliárd frankot vettek ki a bankból. Ulrich Körner vezérigazgató pedig e hét kedden a Bloomberg kérdésére elismerte, hogy ez a folyamat idén márciusban sem állt meg, bár az SVB bedőlése után nyertek is pár ügyfelet.

A helyzet tehát nem volt jó, ezen pedig csak tovább rontott, hogy a Bloomberg nemcsak a bank vezetőjét, de legnagyobb tulajdonosát is mikrofonvégre kapta. A pénzügyi portál riportere szerdán videóinterjút készített a Saudi National Bank igazgatósági elnökével, Ammar Al Kudairival, és megkérdezte, hogy a szaúdi bank hajlandó lenne-e újabb részvényvásárlásokkal segíteni a Credit Suisse-t, ha a svájciaknak likviditásra lenne szüksége és segítséget kérnének. Al Kudairi pedig nem finomkodott: “Biztos, hogy nem, több okból is” - mondta a szaúdi bankár.

Mint mondta, a legfontosabb érv a további segítség ellen az, hogy ha 10 százaléknál nagyobb részesedésük lenne a Credit Suisse-ben, akkor egészen más szabályozásoknak kellene megfelelniük, ezt pedig nagyon nem szeretnék. “De még 5-6 másik okot is tudnák mondani” mondta Al Kudairi sejtelmesen, de nem fejtette ki ennél jobban, mire is gondol. A bank befektetőinek több se kellett, igyekeztek minél gyorsabban megszabadulni a részvényeiktől, szerda estére 30 százalékkal lenyomva a Credit Suisse árfolyamát. Az eladási hullám pedig más bankrészvényeket is magával rántott, így szerda este akár attól is tarthattak ijedősebb megfigyelők, hogy Európában is komoly bankgondok jöhetnek a héten.

Válság elhárítva?

Az éjszaka azonban sikerült kezelni a helyzetet, a svájci jegybank sietett a Credit Suisse megmentésére, és 54 milliárd dollárnyi hitelt nyújtott a banknak, hogy ki tudja váltani a lejáró kötvénytartozásait. A Credit Suisse csütörtök reggeli közleménye szerint “megelőző lépéseket tettek a likviditás megerősítésére”, vagyis még azelőtt kértek pénzt a jegybanktól, hogy igazán nagy baj lehetett volna. Mindezzel arra próbálhat utalni a pénzintézet, hogy odáig azért nem fajult volna a dolog, hogy fizetésképtelenné váltak volna. A nemzeti bank lépése bejött, csütörtök reggel 24 százalékkal javult a Credit Suisse részvényárfolyama. A jegybank és a svájci pénzügyi felügyelet közös közleményt adott ki szerda este, még mielőtt az 54 milliárdos hitelről megszületett volna a megállapodást. Ebben azt mondták, nem látják veszélyét annak, hogy az amerikai bankcsődök hatása átterjedjen a svájci bankokra, a Credit Suisse pedig megfelel a szabályozó által elvárt tőkekövetelményeknek, így nem fenyeget a bankválság veszélye. A jegybank azért azt is közölte, hogy ha szükségesnek látja, pénzügyileg is támogatja a bankot. Pár órával később már szükségesnek látta.

photo_camera A svájci bank gondjait a Wall Street-en is érezni lehetett. Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

A bankszektort figyelő, az ügyben nyilatkozó elemzők úgy látják, a Credit Suisse megtámasztásával sikerült elkerülni, hogy a bank végleg elveszítse a befektetők bizalmát, és azt is, hogy a bajok más bankokra is átterjedjenek. Egy svájci versenytárs, a Syz Bank befektetési vezetője is azt mondta a sajtónak, hogy a Credit Suisse esete egyedi, ezért nem fenyeget, hogy más bankok is így járnak. Az viszont más bankokat is érint Európában, hogy a szabályozók nyomására sok bank betárazott negatív kamatozású kötvényekből, ez pedig komoly veszteségeket jelent most, amiket a magas kamatok miatt nehéz finanszírozni.

A bajba került bankok miatt egyre nagyobb a nyomás a kamatlábakat meghatározó jegybankokon, hogy lazítsanak az infláció ellen bevezetett szigorú kamatpolitikájukon. Elemzők azt várják, vagy talán inkább abban reménykednek, hogy az amerikai Federal Reserve és az Európai Központi Bank is legalább lassítja a kamatemeléseket, ha nem is fordít 180 fokot az eddigi politikáján - ez a reményük meghiúsult, az EKB csütörtökön újabb kamatemelést jelentett be. Ami a Credit Suisse-t illeti, a bank valószínűleg még nincs kint a mély vízből. A JP Morgan elemzője a Financial Timesnak például azt mondta a témában, hogy valamilyen beavatkozás elkerülhetetlennek tűnik, akár az, hogy más bankok megvásárolják a Credit Suisse egyes részlegeit. Sőt, még a jegybankkal kötött megállapodás előtt egyesek tudni vélték, hogy a svájci nemzeti bank feltételül kötheti ki a Credit Suisse-nek, hogy adja el a befektetési banki részlegét.

A svájci bank amúgy is épp egy nagy átszervezés közepén áll, ami leginkább a befektetési banki tevékenység külön cégbe szervezéséről szól, hogy a főbank a vagyonkezelésre koncentrálhasson. A befektetési banki részleg elég komoly bajokat okozott, a Credit Suiss 167 éves történetének legnagyobb veszteségét okozta például az, amikor bedőlt a Bill Hwang amerikai befektető vagyonát kezelő Archegos Capital 2021-ben. Igaz, a vagyonkezelési részleg sem mentes a botrányoktól, tavaly nyáron például bűnösnek találták a bankot, amiért egy bolgár kokaincsempész-banda pénzét mosta tisztára. Az sem tett jót a bank renoméjának, hogy levélben kérte az orosz oligarcha ügyfeleinek befektetéseinek kezelésére bevont külső partnereket, hogy az ügyfeleire vonatkozó, kínos adatokat tartalmazó dokumentumokat inkább semmisítsék meg, nehogy azok kiszivárogjanak.