Meghosszabbították a CEU menekültoktatási programját

A következő akadémiai évre meghosszabbították a CEU magyarországi campusán működő OLIve programot, miután kampány indult a program megmentéséért.

Ahogy korábban megírtuk a CEU vezetése februárban váratlanul döntött úgy, hogy leállítja a programot és azt egy másik, integrált formában a bécsi campuson folytatják tovább. A bejelentés nagy felháborodást keltett nem csak az oktatók, de a diákok körében, akik a 444-nek azt nyilatkozták, hogy a program nem csak nyelvoktatást biztosított nekik, de egy olyan közeget is, amiben biztonságban érezhették magukat. A program megmentésé érdekében egy I stand with OLIve (Az OLIve-val vagyok) kampány is indult, és több tüntetést is szerveztek a hallgatók.

A hosszabbításról szóló közleményben azt írják, hogy a CEU vezetése március 10-én tájékoztatta a program tanárait és résztvevőit a hosszabbításról, és arról, hogy a programhoz szükséges forrásokat az egyetem fogja biztosítani. A CEU menekültoktatási programja a menekültválság csúcspontján indult, az volt a célja, hogy biztonságos és befogadó tanulási teret hozzon létre a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek számára. Amellett, hogy a program segíti a hallgatókat a magyar államilag támogatott felsőoktatásba bekerülni, az is célja, hogy segítse őket a tudományos és gyakorlati készségek fejlesztésében, önbizalom kiépítésében, valamint a helyi politikai, társadalmi és kulturális struktúrák és dinamikák megismerésében.

A program koordinátorai az év elején kezdtek furcsa üzeneteket kapni a CEU tanácsától és a budapesti campuson dolgozóktól, amelyekben az írták, hogy ne gyűjtsenek pénz a programra, mert ugyan a szabályostól eltérően, de teljes finanszírozást kaptak egy külső szervtől. Az informátor szerint ennek nem igazán volt semmi értelme, bár valóban lehetséges pénzhez jutni az egyetemen kívülről is, de azért furcsának találták.



Ezután minden előjel nélkül megszüntették a program vezetőinek júniusig szóló határozott idejű szerződését, majd ugyanazon a napon az egyetem bejelentette a program bezárását. A program vezetőinek semmivel sem magyarázták sem a szerződés megszüntetését, sem a program leállítását. Bár a CEU vezetése azt írta később a 444 kérdésére, hogy „az OLIve projekt külső pénzügyi támogatása idén nyáron lejár. Mivel a CEU Budapestről Bécsbe kényszerült költözni, az egyetem jelenleg új, integrált egyetemi felkészítő programokat dolgoz ki új oktatási helyszínén.” Forrásunk szerint viszont a program bécsi áthelyezése mindig csak ötlet szintjén maradt meg.