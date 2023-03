Népszava: Kiborult a médiahatóság elnöke az EP-küldöttségen, és megkérte őket, hogy többet ide ne jöjjenek

photo_camera Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A Népszava szerint elkészült az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottságának friss jelentése Magyarországról.

A lap megszerezte a dokumentumot, amit a héttagú delegáció még a novemberi budapesti látogatása alapján készített.

A küldöttség, a magyar médiateret vizsgálva, egy feszült, rendkívül érzékeny és átpolitizált munkakörnyezetről számolt be, ahol gyakori jelenség az öncenzúra.

A delegáció tagjai, köztük kereszténydemokrata, euroszkeptikus, liberális és szocialista képviselőkkel, kormányzati és ellenzéki politikusokkal, hatóságok vezetőivel, újságírókkal és civilekkel is találkoztak Budapesten.

A jelentés szerint a kormánypárti és az erősen elfogult hatósági beszélgetőpartnerek egy normális, feszültségmentes és jóléti környezetet igyekeztek lefesteni, de ez nem találkozott a bizottság tapasztalataival. Kiemelték a kormányzati médiaalapítványt mint bizonyítékát annak, hogy a média nem szabad, hanem korlátok, és függőségek között működik Magyarországon, és ugyanez igaz a közszolgálati csatornákra is.

A Népszava információi szerint Koltay András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke, miután kifejtette, hogy nem létezik független média, és nincs egzakt meghatározása a médiapluralizmusnak, előbb provokatívnak minősítette a delegáció kérdéseit, majd távozás előtt megkérte a tagokat, hogy többet ne jöjjenek Magyarországra.

A jelentés megállapítja, hogy a kormány szándékosan osztja fel a nyilvánosságot baráti és ellenséges médiára.

Megállapították továbbá, hogy Magyarországon hiányzik a tudományos szabadságot garantáló jogi rendszer is, a tanárok és a pedagógiai intézmények autonómiája is csökken, különösen a tartalmi kérdésekbe való politikai beavatkozás és az egyházi tulajdonú oktatás kiterjesztésével. Szóvá teszik a jelentésben továbbá, hogy a kormány a kultúrpolitikában is centralizálja a döntéseket és ideológiai szempontokat illetve elvárásokat fogalmaz meg a művészeti életben is.

A jelentést elvileg nemsokára megvitatják az Európai Parlament illetékes bizottságában is. (Népszava)