Gigabankot hoznának létre Svájcban, a UBS vásárolhatja fel a bajba került Credit Suisse-t

Rendkívüli intézkedések révén tennék lehetővé Svájcban, hogy az ország két legnagyobb bankja egyesüljön. Egész pontosan a UBS vásárolhatja fel a komoly bajba került Credit Suisse-t. A Financial Times értesülései szerint egész hétvégén dolgoznak a tranzakció összehozásán, mivel a cél, hogy azt már a hétfői tőzsdenyitás előtt bejelenthessék.

photo_camera Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A helyzetet nehezíti, hogy a svájci törvények értelmében az UBS részvényeseinek elvileg hat hét kéne rendelkezésükre álljon ahhoz, hogy rábólintsanak az üzletre. A lap információi szerint a UBS-nél azt tervezik, hogy a részvényesi jóváhagyás nélkül menjen végbe a felvásárlás.

Korábban a svájci jegybank és a pénzpiaci szabályzó szerv, a Finma is azt közölte, hogy a UBS általi felvásárlást látják az egyetlen lehetőségnek, hogy megállítsák a Credit Suisse-nál kitört bizalmi válságot. Lapinformációk szerint szombat este összeült a svájci kormány is, szintén a bankösszeolvadás miatt, és a hétvégén találkozott a két nagybank igazgatótanácsa is.

A UBS többek között kormányzati garanciákat vár el a felvásárlásért cserébe, mivel attól tartanak, hogy az elmúlt években botrányt botrányra halmozó Credit Suisse megszerzése után még súlyos bírságokkal kéne szembenézniük.

A Credit Suisse a héten kapott rendkívül, 54 milliárd dollárnyi támogatást a svájci jegybanktól, de ez sem volt elég ahhoz, hogy megállítsák a részvényárfolyam zuhanását.

A Credit Suisse-ból évek óta menekültek a legvagyonosabb ügyfelek, arról, hogy a bank hogyan keveredett ennyire rossz helyzetbe, a héten részletesen is írtunk. A svájci bank kálváriája már évekkel ezelőtt elkezdődött, de az amerikai Silicon Valley Bank összeomlása után vált igazán aggasztóvá a helyzetük.

A Financial Times értesülései szerint mások, például az amerikai BlackRock alapkezelő is érdeklődött a bank felvásárlásának lehetősége iránt, de a svájci pénzügyi hatóságok jelezték, hogy országon belül oldanák meg a problémát. Ha összeolvad a két bank, akkor Európa egyik legnagyobb globális jelentőségű pénzintézete jöhet létre: az UBS-nek 1100 milliárd dollárnyi, míg a Credit Suisse-nek 575 milliárd dollárnyi eszközállománya van. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy lehetséges technikailag megvalósítani a teljes összeolvadást, felmerült az is, hogy a Credit Suisse-t feldarabolnák, és külön-külön értékesítenék a részeit.