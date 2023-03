A héten akár vádat is emelhetnek Trump ellen, ő pedig leszámolásra használna ezt riválisaival

"Amikor megtörtént, inkább tűnt ízléstelennek, mint jelentőségtelinek. Egy valóságshow sztárja invitálta hotelszobájába a nálánál sokkal fiatalabb, feleannyi idős pornósztárt a hírességek golfversenye után. A pornósztár arany flitteres ruhában, fűzős, magassarkú gladiátorszandálban érkezett. A valóságshow sztárja tévés szerepet ígért neki, így hát dugtak" - így kezdte ismertetni Michael Rothfeld, a New York Times oknyomozó riportere Donald Trump és Stormy Daniels történetének ismertetését. A sztori, amilyen banális, olyan nagy hatású lehet: hogy az affér ne tudódjon ki a 2016-os választási kampányban, Trump hírhedt fixere, az ügyben magát már bűnösnek valló Michael Cohen lefizette Danielst. A kenőpénzt aztán már elnökként Trump havi részletekben törlesztette Cohennak.

photo_camera Trump és Stephanie Clifford (Stormy Daniels) 2006-ban, a pornószínésznő Myspace-oldalára feltöltött képen.

Ez utóbbi az a momentum, ami miatt most Donald Trump lehet az amerikai történelem első elnöke, aki ellen büntetőeljárásban vádat emelnek. Alvin L. Bragg New York-i körzeti ügyész szerint Trump ezzel ugyanis két szabálysértést is elkövetett: egyrészt amikor részletekben visszafizette a kenőpénzt, azt ügyvédi költségként számolta el, ezzel meghamisítva a könyveit. Másrészt, mivel Cohen a választási kampányban, Trump érdekében fizette le Danielst, a kenőpénz valójában tiltott kampánytámogatásnak minősül. A két szabálysértés együtt már kiad egy bűncselekményt, amelyekért együtt akár négy év le nem töltendő szabadságvesztésre is ítélhetnék az egykori elnököt.

Már ha egyáltalán a bíróság vevő Bragg ügyész koncepciójának befogadására - a jogi szakértők szerint ez azért kétséges. Akárhogy is, Trump már a hétvégén úgy jelentette be következő, e hét végére tervezett nagygyűlését, hogy közben szerinte addigra már lehet, hogy börtönbe kell vonulnia. Az ügyészség ugyanis beidézte a vádemelésről döntő nagyesküdtszék elé, márpedig a leendő vádlottat már csak akkor szokták beidézni, ha már szinte teljesen bizonyos a vádemelés.

Trump és szövetségesei persze azonnal igyekeztek politikai tőkét kovácsolni az ügyből. A várható vádemelés hírére rögtön támadni kezdték Trump potenciális kihívóit a jövő évi republikánus elnökjelölti versenyben, hogy miért nem bírálják nyilvánosan a New York-i körzeti ügyészt és a "politikailag motivált" eljárását. Legfőbb célpontjuk Trump pillanatnyilag legesélyesebbnek tűnő kihívója, Ron DeSantis floridai kormányzó volt, aki valóban szokatlanul hallgatag az ügyben - a New York Times megkeresésére se reagált.

DeSantis amúgy igen kényes helyzetben van: annak az államnak a kormányzója, melynek Donald Trump a bukása óta lakója, vagyis ha New York államban vádat emelnek Trump ellen, de az exelnök nem hajlandó megjelenni a bíróságon, DeSantisnak kéne intézkednie a kiadatásáról.

Nem csoda, hogy miután Trump arról írt, hamarosan lecsukhatják, közeli szövetségesei egyből támadásba lendültek.

"Már eltelt 24 óra, és egyesek még mindig hallgatnak. A történelem fogja elbírálni hallgatásukat" - posztolta kampánystábja. A szélsőjobboldali influenszer, Jack Posobiec ennél direktebben támadta DeSantist. "DeSantis tegnap az Ian hurrikánról posztolt, miközben egy szót sem ejtett a letartóztatásról, az egy olyan üzenet, amit vettünk" - írta.

Pedig amúgy nem DeSantis az egyetlen, aki kommentár nélkül hagyta a történteket. Nem mondott semmit az ügyről Nikki Haley, Trump egykori ENSZ-nagykövete, sem Tim Scott dél-karolinai szenátor. Megszólalt viszont Vivek Ramaswamy üzletember, a woke-ság elleni keresztesháború önjelölt vezetője, aki szintén bejelentkezett a republikánus jelöltségért. "Felszólítom jelölttársaimat, Ron DeSantist és Nikki Haley-t, hogy közösen ítéljük el a Trump elleni lehetséges vádemelést, mert mi, akik Trumppal szemben indulunk, tudjuk a leghitelesebben felszólítani a manhattani körzeti ügyészt, hogy hagyjon fel szörnyűséges koncepciós eljárásával" - írta.